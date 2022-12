Okresnímu přeboru vládne nováček. Cetkovice kráčejí za dalším postupem

Po jarním postupu do okresního přeboru si vytyčili jasný cíl – posunout se do dvou let ještě o soutěž výš. A v první polovině sezony ukázali, že to s jeho naplněním myslí nanejvýš vážně. Po podzimní části totiž fotbalisté Cetkovic vévodí tabulce okresního přeboru na Blanensku a vyhlížejí tuhý boj o uhájení první příčky. „Směřujeme k postupu, ale jsme teprve v poločase. Konkurence je obrovská a na jaře nás nečeká nic snadného. Nesmíme usnout na vavřínech,“ uvědomuje si trenér Petr Horák

Fotbalisté Cetkovic postoupili do okresního přeboru až v minulé sezoně, i tak po podzimu vedou tabulku. | Foto: SK Cetkovice