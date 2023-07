V nadstavbové části III. třídy jim postup těsně unikl, v baráži už se o něj připravit nenechali. Fotbalisté Lipůvky po výsledcích 1:1 a 2:1 zvládli rozhodující dvojutkání sezony proti Svitávce a po pěti letech se opět představí v okresním přeboru. „Před sezonou jsme chtěli postoupit přímo. To nám sice nevyšlo, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Po posledním zápase zavládla obrovská euforie,“ popisuje nejproduktivnější hráč týmu v nadstavbě Robin Bohatec.

Fotbalisté Lipůvky (v červeném) oslavili postup do okresního přeboru. | Foto: ASK Lipůvka

Z prvního barážového duelu na domácím trávníku si hráči Lipůvky odnesli remízu 1:1, když soupeře obrali o vítězství až v nastavení druhého poločasu. V odvetném klání se naopak rychle ujali vedení a do kabin šli po úvodních pětačtyřiceti minutách s dvougólovým náskokem v zádech. „Věděli jsme, že má Svitávka velmi kvalitní mužstvo, zároveň jsme ale věřili, že ji můžeme porazit. V odvetě jsme si vypracovali víc gólových šancí a dvě z nich proměnili. Za stavu 2:0 jsme se pak zatáhli a výhru uhájili,“ těší šestadvacetiletého záložníka.

Hrdinou střetnutí se stal autor obou tref Lipůvky David Kovář. „Vrátil se po zranění a za celou sezonu neodehrál kompletní utkání, nastupoval vždycky až do druhé půle. Tentokrát naskočil od začátku a vyplatilo se. Určitě ho to bude ještě něco stát,“ říká s úsměvem Bohatec.

A vyzdvihuje atmosféru, kterou příznivci obou celků ve Svitávce vytvořili. „Bylo to fantastické. Diváci nás hnali dopředu, na hřiště létaly dýmovnice. Takovou kulisu jsem ještě nezažil. Po zápase nám gratulovali nejen hráči soupeře, ale taky jejich fanoušci. Klobouk dolů,“ smeká před protihráči i jejich věrnými podporovateli.

V příštím ročníku si tak Lipůvka zahraje poprvé od sezony 2017/2018 okresní přebor. Jak moc se kádr vítěze baráže od dob posledního účinkování o patro výš proměnil? „Já jsem v té době hrával I. B třídu v Čebíně, ale jinak je většina kluků stejná,“ přibližuje.

Postupové mužstvo podle něj zůstane pohromadě. „A k tomu máme nějaké hráče rozjednané, tak uvidíme, jak to dopadne,“ nastiňuje.

Z adaptace na vyšší soutěž nemá obavy. „Myslím, že by se nám okresní přebor mohl hrát lépe než III. třída. Týmy jsou v něm fotbalovější, jejich herní styl je podobný tomu našemu,“ zamýšlí se.

Soupeře, s nimiž v nadcházející sezoně poměří síly, navíc hráči Lipůvky dobře znají. „V prvním kole jedeme do Olešnice, proti které jsme už párkrát hráli. V minulosti jsme se pak v přípravě střetli i s Černou Horou a v poháru zase s Jedovnicemi. Víme, do čeho jdeme a věříme, že máme mužstvo na to, abychom soupeře z okresního přeboru poráželi,“ burcuje středopolař, který v základní části a nadstavbě zaznamenal celkem 11 přesných zásahů.

Opřít se chce nováček nejvyšší okresní soutěže mimo jiné o domácí prostředí. V uplynulém ročníku totiž na vlastním trávníku ani jednou neprohrál. „Máme skvělé fanoušky, kteří nás podporují a ženou vpřed. Doma se nám hraje vždycky lépe než venku. Pokusíme se přenést domácí neporazitelnost i do další sezony,“ slibuje Bohatec.

A doplňuje cíl pro nadcházející soutěžní ročník. „Chceme hrát v klidném středu tabulky a dál se uvidí,“ dodává.

Cesta Lipůvky

Po 14 zápasech základní části držela Lipůvka v B skupině III. třídy druhou pozici. V nadstavbě se však o jednu příčku propadla, a těsně jí tak unikl přímý postup do okresního přeboru, který uzmuly týmy Sloupu a Ostrova. Lipůvka se tak posunula do barážových bojů, kde zdolala Svitávku a po pěti letech si zajistila účast v nejvyšší okresní soutěži.