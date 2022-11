Ten má zatím obdivuhodnou střeleckou formu. V jedenácti utkáních se prosadil hned sedmnáctkrát, ani to mu ale nestačí k titulu průběžného nejlepšího střelce soutěže. „Jirka Vorlický mladší z Bořitova vstřelil ještě o šest gólů víc, má neskutečné statistiky. I to ukazuje, že ještě nejsem v nejlepší střelecké formě. Je pro mě ale takový osobní boj ho dohnat, motivuje mě dávat víc a víc gólů,“ přibližuje Sychra.

Přestože na svého konkurenta má šestigólové manko, rozhodně boj o nejlepšího kanonýra nevzdává. „Samozřejmě že bych ho předehnat chtěl, ale dal jsem si před sezonou cíl dát pětadvacet branek a už teď jsem se k tomu přiblížil víc, než jsem čekal,“ libuje si.

Pětadvacetiletý hráč může zatím být spokojený i s týmovými úspěchy. Cetkovice v jedenácti utkáních osmkrát vyhrály, o skóre vedou tabulku. Přitom mají o zápas méně než jejich nejbližší pronásledovatelé. „Postup cílem určitě je, jen se nabízí otázka, jestli to zvládneme v této sezoně. Určitě bychom ale chtěli hrát vyšší soutěž,“ nastiňuje Sychra.

Právě výhrou 9:0 na hřišti Skalice si Cetkovice výrazně vylepšily skóre, zapsaly si jednoznačně nejvyšší výhru v ročníku. Už o poločase vedly 4:0, ani pak se gólostroj nezastavil. „Podle výsledků se Skalici nedaří, vždyť od Černé Hory dostala jedenáct branek. Je vidět, že na tom momentálně není nejlépe,“ tuší ofenzivní hráč.

Pro Sychru je podařený podzim o to příjemnější, že si ho může užívat i s devatenáctiletým příbuzným Dušanem Sychrou, který do posledního utkání naskočil z lavičky na poslední čtvrthodinu. „Dušan je se mnou vzdáleně příbuzný. Je super s ním nastupovat, navíc má ještě bratra, který hraje v Boskovicích. Jinak bych si s nikým z rodiny zahrát nemohl,“ tuší Tomáš Sychra.

A připojuje fotbalový sen, kterého už jednou dosáhl, přál by si ho však splnit ještě jednou. „Dříve jsem hrával I. B třídu a vždy jsem se chtěl dostat do krajského přeboru. Byl jsem půl roku v Ráječku, kde jsem si to splnil, ale do budoucna jsem si říkal, že bych si to ještě jednou rád zopakoval,“ přeje si.