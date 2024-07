Proč se tentokrát otázka postupu týkala pouze dvou klubů ze třetí třídy? Z A skupiny I. B třídy totiž sestoupila Rudice, která obsadila jedno volné místo v okresním přeboru Blanenska. „V kabině jsme se o tom samozřejmě bavili. Je to smůla, přesto převažují pozitivní pocity. Co do počtu získaných bodů máme za sebou jednu z nejúspěšnějších sezon za posledních deset let,“ těší Pavla.

K tomu si navíc Svitávka zahrála finále okresního poháru, v němž padla 1:3 s Boskovicemi – Letovicemi B, které s přehledem ovládly okresní přebor. „Ve finále to sice nevyšlo, ale odehráli jsme vyrovnané střetnutí s týmem, který postoupil do I. B třídy. Soupeř nám po zápase gratuloval a říkal, že tak kvalitní utkání dlouho nehrál. To nás moc potěšilo. O to větší motivaci máme do další sezony,“ přibližuje zkušený gólman, který ještě na podzim vedl mužstvo z pozice hrajícího trenéra.

Na jaře už se mohl soustředit pouze na hráčské povinnosti. Role trenéra se totiž ujal Zbyněk Urbaník. „Pomáhal nám už loni na jaře, když jsme ještě hráli okresní přebor. V zimní přestávce jsme se tedy znovu spojili a domluvili se na spolupráci,“ objasňuje.

Co se po příchodu devětapadesátiletého stratéga změnilo? „Vnesl do hry nový impuls. Podařilo se nám přesunout některé hráče na jiné posty, což skvěle zafungovalo. Třeba Roman Bednář dřív nastupoval v útoku a teď se posunul na stopera, kde mu to skvěle sedlo. Kromě toho se vrátili kluci, kteří s námi nějakou dobu nehráli, jako je Vašek Záboj nebo Tomáš Dyčka. I díky nim se nám na jaře tak dařilo,“ popisuje.

Ve třiceti zápasech nastřílela Svitávka 130 gólů, a stala se tak druhým nejproduktivnějším týmem třetí třídy. Díky čtyřiceti obdrženým brankám má navíc spolu s Vranovou druhou nejlepší defenzivu v soutěži. „Klapalo nám to na obou stranách hřiště, za což jsme moc rádi. Měli jsme trošku strach z odchodu Tarase Choruka, ale i díky přeskupení jednotlivých řad se nám ho podařilo nahradit,“ připomíná zimní přesun třicetiletého ukrajinského záložníka do Kunštátu.

V barvách Moravanu naopak znovu válel Tomáš Kamenický, který po zranění klíční kosti přidal ke dvanácti podzimním trefám dalších patnáct a stal se druhým nejlepším střelcem soutěže. „Je skvělé mít takového hráče v týmu, ale vždycky je to o činnosti celého mužstva. Je jedno, jestli je na konci útočné akce on nebo někdo jiný. Důležité je, že dáváme góly a vede se nám jako celku,“ má jasno Pavel.

Celku z Blanenska se v uplynulé sezoně dařilo jak doma, tak na hřištích soupeřů, odkud odjel pouze jednou bez bodového zisku. To se žádnému jinému mužstvu v soutěži nepovedlo. „Hrajeme venku stejný fotbal jako doma. K tomu nás na venkovní utkání jezdí podporovat fanoušci, kteří nám hodně pomáhají. Díky nim se i na hřištích soupeřů cítíme jako doma,“ vyzdvihuje příznivce klubu.

Po náročné sezoně si hráči užili volno před startem letní přípravy. „Trénovat jsme začali v půlce července, proti Olešnici jsme odehráli první přípravný zápas. Pak navazujeme předkolem krajského poháru,“ nastiňuje.

Chystá celek z Blanenska změny v kádru? „Uvidíme, jestli se nám podaří dotáhnout příchody, které máme rozjednané. To zatím nechávám s velkým otazníkem. Zatím víme, že se z hostování v boskovickém dorostu vrátí Petr Valoušek, s nímž budeme společně řešit jeho budoucnost. Co se týče odchodů, mluvili jsme s kluky o tom, že chceme zůstat pospolu a pokusit se vybojovat postup,“ burcuje.

Cíl pro nadcházející sezonu je tak jednoznačný. „Chceme laťku posunout zase o kousek výš a vrátit se do okresního přeboru, ze kterého jsme loni sestoupili,“ dodává rozhodně.