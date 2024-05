V kabině si řekli, že by rádi vykopali okresní přebor. V letošní sezoně už to fotbalistům…

Přestože Daniel góly většinou připravuje pro své spoluhráče, v letošním ročníku okresního přeboru zapsal už osm přesných tref, což jej řadí mezi nejlepší dvacítku střelců v soutěži. „Shodou okolností mám v tomto ročníku už dva hattricky, už posledně jsem si myslel, že je to pravděpodobně můj poslední třígólový zápas. Vzhledem k mému věku se totiž neúprosně blíží doba, kdy pověsím kopačky na hřebík,“ nastiňuje.

Třígólového střelce Olešnice Marka Daniela provází fotbal odmala.Zdroj: archiv Marka DanielaNa hřišti Drnovic se jednalo dokonce o čistý hattrick. Daniel načal skóre už ve čtvrté minutě, na 2:0 zvyšoval těsně před koncem první půle. V 52. minutě své dílo dokončil. „Byl to takový mix gólů, kdy mi ve všech případech dost napomohly špatně vyhodnocené situace soupeřovou defenzivou. Kdybych měl ale jednu branku vypíchnout, tak střelu zpoza vápna přes brankáře, který byl v tu chvíli trochu dále od brankové čáry,“ popisuje bývalý hráč Židenic Brno či Kunštátu.

VIDEO: Prospaná první půle Boskovicím nevadila, Pohořelice smetly čtyřmi góly

Ani vedení 3:0 však Olešnici nestačilo ke klidnému závěru. Drnovice totiž dvěma trefami snížily a bylo zaděláno na drama. „Vedení nás dostalo do herní pohody, kterou jsme trochu postrádali v předešlých utkáních. Do nějaké šedesáté minuty jsme měli zápas pod kontrolou, pak jsme ale polevili a soupeř začal být nebezpečnější. Podařilo se mu duel zdramatizovat, ale střídající Honza Špaček zasadil v nastavení poslední ránu, takže naštěstí nesklapla Csaplárova past. Tři body z venku vždy potěší,“ poznamenal Daniel.

Díky výhře si Olešnice dál drží čtvrtou pozici. Do postavení v popředí tabulky nejvyšší okresní soutěže promlouvá i dobrá atmosféra, která panuje okolo fotbalu v obci ležící kousek od krajského trojmezí. „Olešnice je tradiční účastník okresního přeboru, párkrát se i nakouklo do krajské soutěže. Tým je složený převážně z místních hráčů, doplněných o mladé kluky z blízkého okolí, a to díky kvalitnímu skautingu trenéra Milana Peši,“ objasňuje autor hattricku.

Vážné zranění a konec. Do Rajhradic spěchala sanitka, Ráječko odešlo do kabin

I pro něj je pozitivní nálada okolo olešnického fotbalu jedním z hlavních důvodů, proč v místním klubu strávil většinou kariéry. „Pro mě osobně je to srdcovka. K fotbalu jsem byl veden tátou už odmala, díky tomu, že jsme měli silný ročník v Olešnici, tak jsme se v žákovském věku fotbalem hodně bavili. S kariérou jsem tady začínal a i skončím. Jeden z důvodů je právě i parta, kterou máme vynikající. Sejdeme se na pivo, zorganizujeme soustředění či pořádáme kulturní akce ve městě,“ pochvaluje si Daniel.

Ten si vyzkoušel i angažmá v jiných klubech, kariéru mu však přibrzdily zdravotní problémy. A tak se vrátil do Olešnice, kde si užívá zápasy nižších soutěží. „Část mládežnického období jsem strávil v Kunštátě, celý dorost jsem odkopal za ČAFC Židenice a poté jsem v mužském fotbale chvíli zkoušel štěstí v Boskovicích. Po operaci kolene jsem ale naznal, že na nějakou větší parádu to stejně asi nebude, a tak jsem se vrátil za fotbalem do Olešnice,“ doplňuje.