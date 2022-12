Zatímco Lipovec do okresního přeboru v předchozí sezoně překvapivě sestoupil, Svitávka do něj ze druhého místa III. třídy postoupila. O to překvapivější bylo zaváhání Lipovce v prvním kole. „Ostuda. Jinak se to ani říct nedá. Utkání bylo ze strany celého týmu nezvládnuté. Ať už mluvíme o přístupu nebo nasazení. Tohle se nesmí stávat,“ má jasno Zouhar.