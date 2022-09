Gólový účet si otevřel až ke konci první půle, kdy dvěma slepenými brankami ve 42. a 43. minutě navyšoval na 4:1. Znovu se přihlásil o slovo v 60. minutě, kdy navyšoval na 6:2, a o třináct minut později završil účet Kořence v zápase na 8:3. „Většinou na góly spíš přihrávám. Šlo o jeden z mých povedenějších zápasů. Jsem rád, že jsem svému týmu pomohl k prvním třem bodům," radoval se Učeň.

Blansko testovalo Kangu. Nepřevyšoval však ostatní, říká Vašíček po prohře

Kořenci přišla výhra náramně vhod. Ambiciózní celek totiž úvodní dvě utkání prohrál. „Tato výhra je velmi důležitá. Začátek sezony nebyl úplně podle našich představ, takže jsem moc rád, že jsme konečně prolomili sérii proher," radoval se Učeň.

S fotbalem začínal doma v Boskovicích, ve dvanácti letech přestoupil do Prostějova, kde hrál za všechna mládežnická družstva. Před rokem vstoupil mezi dospělé v blanenském okresním přeboru, kde oblékal dres Bořitova. Z něj v létě zamířil právě do Kořence. „S týmem určitě chceme postoupit do okresního přeboru," burcoval mladý kanonýr.