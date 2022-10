Právě on je v novém ročníku nejlepším střelcem Černé Hory, v deseti utkáních zapsal deset gólů. Přesto není jedenatřicetiletý forvard spokojený. „Po jarní části jsem si myslel, že budu v dobré formě i na podzim, v prvním zápase to ještě vypadalo dobře, ale potom už to vůbec nešlo. Tým na mě pracoval a já nebyl schopný nic proměnit. V předchozím kole jsem tedy z pěti šancí dal dva góly, doufám, že teď už jsem se zase chytl,“ přeje si.

Právě jarní část minulé sezony si Abrahám velmi pochvaluje, dával tehdy gól za gólem. Teď ho však podařený gólový zápis pozitivně překvapil. „Jaro jsem měl fakt dobré, vstřelil jsem dvacet gólů. Zaznamenal jsem čtyři hattricky, jednou jsem dal i pět branek za utkání. Ale zase tak často se to samozřejmě nestává, vzhledem k mojí formě z posledních zápasů jsem v to ani nedoufal,“ usmívá se.

Spokojená ale zatím nemohla být celá Černá Hora. Před víkendovým utkáním měla vyrovnanou bilanci čtyř výher, jedné remízy a čtyř proher, střídala lepší zápasy s horšími. „Před sezonou jsme měli vyšší ambice, chtěli jsme postoupit. Ještě je to stále otevřené, není to nedosažitelné, ale týmy nahoře bude už složité dotáhnout. Ale může se stát cokoliv, uvidíme,“ neskládá zbraně Abrahám.

Přitom nechybělo moc a nejlepší zakončovatel Černé Hory mohl před sezonou posílit tým z vyšší soutěže. „Měl jsem nabídky z I. A i I. B třídy, ale nevyužil jsem jich, protože jsem spokojený v Černé Hoře. Říkal jsem si, že bychom mohli zabojovat o postup do I. B třídy, kam Černá Hora podle mě patří,“ myslí si.

A přidává jednu vzpomínku na jeho dosud nejpovedenější zápas v kariéře. „Když jsem hrál ještě nižší soutěž za Benešov, tak jsme vyhráli 14:1 nad Vranovou a dal jsem sedm gólů. To beru jako takový můj největší osobní úspěch, ale už je to snad deset let zpátky,“ doplňuje Abrahám.