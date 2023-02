Čtyřiadvacetiletý fotbalista měl povedenou už minulou sezonu, ve které ukázal svůj potenciál. Na podzim byl ale pro obrany soupeřů k neuhlídání. „Čísla to asi ukazují sama o sobě, sezona je rozjetá tak, že jde opravdu asi o mou nejlepší formu, co jsem kdy měl. Ale fakt musím říct, že od spoluhráčů mám obrovský servis. Podporují mě skvělými asistencemi, dostávám se do šancí, do kterých jsem se dřív nedostával. Je to snazší, než se zdá,“ usmívá se Vorlický.