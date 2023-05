Výborně vstoupili fotbalisté Sloupu do nadstavby o postup do okresního přeboru, Kořenec v…

Byla to neobvyklá změna. Po podzimní kanonádě se Vorlický v úvodu jara mírně střelecky zasekl, do neděle zapsal po zimní pauze na jeho poměry pouhé tři góly. „Člověk někdy formu má, jindy naopak úplně ne. Nedokázal jsem se dostat do tolika šancí, a když už jsem v nich byl, tak jsem je nevyřešil s takovým klidem jako na podzim,“ hodnotí Vorlický.

Proti Jedovnici ale čtyřiadvacetiletý fotbalista opět prokázal své kvality. Po deseti minutách měl na svém kontě už dva vstřelené góly, třetí přidal krátce po hodině hry. Skóre pak uzavřel Štěpán Alexa. „Pokaždé šlo o součinnost více hráčů. První dva góly jsem dal po skvělých průnikových přihrávkách, poslední moje branková situace vznikla po kombinaci tří čtyř hráčů, kdy jsme se dostali z kraje hřiště až na vápno,“ popisuje Vorlický.

Bořitovu se pohodovější výhra nadmíru hodila. Na jaře totiž přední tým okresního přeboru zvítězil teprve podruhé, zhoršená forma trápila Vorlického o to víc, že v mužstvu zastává roli hlavního kouče. „Jako trenér si myslím, že jsem kluky dobře nepřipravil v zimní přípravě. Z hráčského pohledu tuším, že náš přístup nebyl úplně adekvátní v úvodních jarních zápasech. Na jaře je každá soutěž vždy trochu jiná, prostě jsme tahali za kratší konec,“ nastiňuje ofenzivní hráč.

Bořitov se tak i propadl ze druhého místa, ve vyrovnané tabulce okresního přeboru nyní drží třetí pozici. Jeho forma se ale zvedá, z posledních čtyř utkání prohrál jediné. „Všechny kluky nepovedený úvod jara dost štval, teď doufám, že už se to zlomilo, náš přístup se v posledních dvou utkání víc blížil tomu, jak nás lidé znali z podzimu,“ podotýká Vorlický.

Z jarních výsledků celku z Blanenska se vymyká především utkání v Drnovicích. V něm Bořitov ve 27. minutě vedl už 3:0, nakonec však padl vysoko 4:8. „Za stavu 3:1 se nám zranil gólman a neměli jsme náhradního, takže jsme museli alternovat a dát do brány hráče z pole. Kvůli tomu jsme i změnili sestavu a bylo pro nás těžší se rychle adaptovat. Drnovice jsou doma silné, ukazují to i jejich výsledky a hrály pak ve velké kvalitě. Od nás už to ve druhé půli bylo hodně špatné v obranné fázi,“ uznává kanonýr.

Šest kol do konce ročníku tak Bořitov má odstup šesti bodů na první příčku, ohlížet se však musí i za sebe, například sedmé Drnovice totiž ztrácí jen tři body. „Mluvili jsme o tom, že chceme skončit do třetí pozice, výkony z podzimu takovému umístění i napovídají. Věřím, že naší ambicí by to mělo být i teď, pokud se na to díváme z pohledu výsledků. Musíme ale stabilizovat náš herní projev, protože jsme nenavázali na podzim,“ líčí Vorlický.

Ke splnění bořitovského cíle se budou hodit i další jeho branky. Zatím jich má v sezoně devětatřicet, žádnou vytyčenou metu však Vorlický nemá. „Přiznám se, že teď už tomu takovou váhu nedávám. Soustředím se spíš na týmový výkon a pokud k tomu přispěju i nějakými góly, tak jsem jen rád, čím více jich dám, tím to bude více potěšující. Ale že bych měl stanovenou nějakou metu, to nemůžu říct,“ dodává.