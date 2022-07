O záchranu bojovali Lipovečtí do posledního kola, v němž se představili na hřišti dvanáctého Čebína, na který v tu chvíli ztráceli jeden bod. V případě vítězství si mohli zajistit účast ve vyšší soutěži pro příští sezonu. „Hraju fotbal třicet let, takže jsem už podobné zápasy zažil. Mladí kluci ale ne, ti se s bojem o záchranu setkali poprvé. Ne, že by byli extra vystresovaní, ale tlak šel znát,“ popisuje dlouholetá opora klubu.

Lipovec nakonec v klíčovém duelu prohrál 2:3 a po jedenácti letech si opět zahraje okresní přebor. „Zklamání je obrovské, ale život jde dál. Nedá se nic dělat. Je to jako v životě. Jednou jste nahoře, jednou dole. Mrzí mě to ale o to víc, že v klubu všechno funguje. Ekonomicky, personálně i jinak. Bohužel se to letos herně nesešlo tak, jak bychom si přáli,“ mrzí zkušeného stopera.

Sestup je pro něj o to emotivnější, že v Lipovci strávil vyjma dvou let celou kariéru. Kromě pozice kapitána a starosty klubu taky trénuje mládež. „Když se něčemu věnujete tak dlouho, zasáhne vás to. Každý den jsem na hřišti s A týmem nebo se žáky, které trénuju. Nechci to dávat moc najevo, ale sestup je pro mě fotbalová tragédie. Moc mě mrzí, jak to dopadlo,“ říká Zouhar.

Pro Lipovecké je stále těžké pochopit, co za jarním poklesem výkonnosti stálo. „Nedokážu říct, co se stalo. Pravdou je, že nám nefungovala obrana. Do toho jsme měli zraněné útočníky. Nejprve Ríšu Sedláka, který nás střelecky táhl v předchozích sezonách, a později zase Dana Keprta. Ten dal na podzim třináct branek. Bez útočníků a se špatnou defenzivou se hraje těžce. Hodně gólů jsme dostávali a málo dávali,“ připomíná klubová legenda konečné skóre 51:76.

A dodává, že pro návrat do I. B třídy udělá vše, co bude v jeho silách. „Uvidíme, co bude dál, ale já pro okamžitý návrat udělám maximum. Nechci mít silácké řeči, že hned v další sezoně postoupíme. Cesta zpět není snadná, ale našim cílem bude hrát v tabulce co nejvýš a pokusit se postup urvat. Lipovec nepatří do okresního přeboru,“ má jasno Zouhar.

Klíčové podle něj bude udržet stávající kádr. „A to nebude jednoduché. Spousta kluků má vysoké ambice, nechtějí hrát okresní soutěž. Zatím nevíme, jak to dopadne. Jestli se někteří hráči nepřesunou třeba do Rudice, která nás nahradí v I. B třídě. Každopádně se pokusíme mužstvo udržet a nejlépe ještě posílit,“ přibližuje.

Objeví se na hřišti i on sám? „Chceme tým omladit, šikovní kluci musí dostat šanci. Teď to bylo složité, protože nás trápila zranění a hráli jsme o udržení. Určitě se do přípravy zapojím, ale budu spíš taková rezerva pro případ, že se někdo zraní nebo vypadne víc hráčů. Je mi sedmačtyřicet, věk člověk nezastaví a je potřeba být soudný. Mladí kluci jsou rychlejší a agresivnější, ti musí dostat prostor,“ uvědomuje si Zouhar, který v posledních sezonách nastupoval po boku svého syna – taktéž Vojtěcha.

Přípravu na novou sezonu zahájí Lipovec v červenci. „Pravděpodobně po státních svátcích na začátku července. Vše si ještě upřesníme s novým trenérem Petrem Mrázkem, který nám vypomáhal už na konci uplynulého ročníku a od nové sezony tým převezme,“ dodává.