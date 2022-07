Kolo před koncem zaujímal v tabulce střelců třetí místo. Na vedoucího Jiřího Vorlického z Bořitova ztrácel v tu chvíli dva zásahy, na druhého Martina Haničince z Drnovic jeden. Třemi góly na hřišti Velkých Opatovic ale oba předčil. „Ve tři branky jsem ani nedoufal. Skóroval jsem sice se v prvním poločase, ale od šedesáté minuty jsme po vyloučení dohrávali v desíti. Nakonec jsem se dvakrát trefil i v oslabení. To byl takový malý zázrak,“ popisuje Abrahám.

Na jaře šlo o jeho třetí třígólový zápis. „Tři hattricky v jedné sezoně jsem ještě nedal. Většinou se mi podaří zapsat gól nebo dva, ale tři málokdy,“ přibližuje. K tomu přidal úctyhodných pět branek v duelu proti Skalici nad Svitavou. „Se Skalicí mi to tam napadalo, ale osobní maximum jsem nepřekonal. To je sedm gólů, které jsem dal jednou při vítězství 13:1,“ vzpomíná Abrahám.

A ani pětadvacet přesných zásahů za sezonu není jeho maximum. „Když jsem hrával za mateřský Benešov, dal jsem v postupové sezoně přes třicet gólů. To byla ale IV. třída a ne okresní přebor,“ vysvětluje.

Čím to, že se mu na jaře tak dařilo? „V první polovině sezony jsem nedostával tolik prostoru. Útočník číslo jedna byl zkušený Zdeněk Traxl, který v zimě přestoupil do Velké Bíteše. Po jeho odchodu jsem hrál víc a jaro mi mimořádně vyšlo. Nebylo to ale jen o mně, zvedl se celý tým,“ povídá.

A doplňuje, že bez pomoci spoluhráčů by na titul nejlepšího střelce nedosáhl. „Ve spoustě zápasů mi Lukáš Chládek nachystal balon až před prázdnou bránu, kde už jsem měl snadnou práci. Přihrál mi minimálně na půlku gólů, má na mé produktivitě obrovskou zásluhu,“ vyzdvihuje Abrahám třiadvacetiletého záložníka.

Odměnil už za svůj úspěch parťáky v kabině? „Peníze do kasy jsem dal na zakončené a koupě soudku mě teprve čeká,“ směje se.

Povedenou jarní částí si vysloužil pozornost klubů z vyšších soutěží. „Po skončení sezony se strhla bouře. Dostal jsem spoustu nabídek z I. A třídy a I. B třídy. Zatím ještě nevím, co bude. K nějakému kontaktu došlo, ale jasno nemám. V Černé Hoře se momentálně mluví o postupových ambicích, což je lákavé,“ přiznává.

Uplynulou sezonu zakončil celek z Blanenska na páté pozici. „Měli jsme vyšší cíle, ale po podzimu jsme na čelo ztráceli dost bodů. Proto jsme se rozhodli, že o vyšší příčky zabojujeme až v následující sezoně. Nebude to ale vůbec snadné, protože z I. B třídy spadly týmy, které do ní patří,“ naráží na sestup Lipovce a Vysočan – Šošůvky, které po odstoupení z nejnižší krajské soutěže doplní také rezerva Boskovic.

Přípravu na novou sezonu zahájili fotbalisté Černé Hory minulý týden. „Já osobně nemám letní dril moc rád. Mnohem lepší je, když mi kluci nahrávají a nemusím moc běhat. Příprava ale k létu patří,“ dodává s úsměvem.