Díky hattricku Urbánek nepřišel o číslo 10. Olomučany nakopl i hit o hajném

V kabině si řekli, že by rádi vykopali okresní přebor. V letošní sezoně už to fotbalistům Olomučan nevyjde, postupové sny odvlál nepovedený podzim. Jarní výsledky však naznačují, že v příštím ročníku se s nimi bude muset počítat. Naposledy doma porazili Vísky 4:0, k čemuž největší měrou přispěl Jakub Urbánek, který zapsal hned tři trefy. „Hlavně jsem ale neproměnil další čtyři tutovky, to spoluhráči řešili víc,“ smál se autor hattricku.

I díky hattricku Jakuba Urbánka Olomučany doma porazily Vísky 4:0. | Foto: archiv Jakuba Urbánka

