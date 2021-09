Přesto si ve druhé lize připsal pět startů, v nichž zaznamenal 404 minut. „Vzpomínám na to jen v dobrém,“ dodal fotbalista, který pak zamířil na hostování do Vrchoviny nebo Vyškova. Nakonec zakotvil ve svých Bohdalicích…

Sportovní kariéru mu však dost zkomplikovalo zranění kolene. „Stal se mi úraz a dál už to nešlo. Mám za sebou tři operace menisku a plastiku křížového vazu,“ litoval Jašíček.

Šestatřicetiletý hráč v žákovském věku přešel do Drnovic a v dorostu se pokoušel prosadit v Synotu, tedy dnešním Slovácku. „Zahrál jsem si Moravskoslezskou i druhou ligu,“ prozradil.

Ten k jednoznačnému vítězství 7:1 nad Kroužkem přispěl hattrickem, který završil v 80. minutě. „Odjakživa jsem hrával výhradně na stoperovi, ale v nižších soutěžích teď nastupuju v útoku. O moje první góly tady určitě nejde,“ podotkl Jašíček, jenž do Bohdalic přestoupil na začátku září ze Sokola Moravany.

O nacvičený signál prý rozhodně nešlo. „Určitě to nebylo domluvené,“ rozesmál se a pokračoval: „Vedle zdi jsem se ale postavil cíleně, aby toho gólman viděl co nejmíň,“ prozradil Jašíček.

Útočník rezervního týmu Bohdalic se při přímém kopu svého mužstva postavil metr od soupeřovy zdi, aby clonil hostujícímu brankáři. Jenže jeho spoluhráč Lukáš Podaný ho napálil, když otočený čelem k brance nebyl připravený na případnou teč. „Šlo o přímák asi z dvaceti metrů a míč mě trefil, asi víte kam. Střela změnila směr a šla na zadní. Ještě se pak do branky odrazila od tyče. Gólman šel na druhou stranu, neměl šanci,“ popsal svou kuriózní trefu Jašíček.

Michal Jašíček je odchovancem Bohdalic.Zdroj: IS Fotbal

