Do sezony vstupovala Svitávka s cílem zachránit se. Hned v prvním kole si ale připsala cenný skalp Lipovce, jenž v předchozích 11 sezonách nastupoval v krajské I. B třídě. „Přičítám to nováčkovské euforii na naší straně a zklamání ze sestupu na straně soupeře. Na co jsme v zápase sáhli, to se nám povedlo. Ukázali jsme, čeho jsme schopní. Takový výkon se ale nepodaří podat pokaždé, všichni hráli na hranici možností,“ popisuje Pavel.

Po úvodním vítězství následovalo jedenáctizápasové čekání na další tříbodový zisk. Mezitím si Svitávka připsala dvě remízy. „Dlouho jsme hráli III. třídu, kde jsme neměli soupeře, kteří by nás pořádně prověřili. Byly tam pouze jeden nebo dva týmy, s nimiž se hrálo ve vysokém tempu. Proto nám chvíli trvalo, než jsme se v okresním přeboru aklimatizovali,“ přibližuje zkušený gólman.

Mladé mužstvo podle něj doplatilo i na školácké chyby. „Uskakoval nám míč, sem tam někdo promáchl. Několikrát nám k bodovému zisku scházel malý krůček. Ve druhé polovině podzimu se to ale zlepšilo. Dovolím si říct, že jsme se adaptovali a vyvarovali se nováčkovským chybám,“ říká.

Stejně jako v loňské sezoně trápila Svitávku ofenziva. Ve 14 zápasech zaznamenala 23 přesných zásahů a co do vstřelených branek je po Skalici druhá nejhorší v soutěži. „Nemáme vyloženého střelce, který by dal za sezonu 15 branek. Na všechny góly se strašně nadřeme. V tomhle ohledu máme velkou mezeru. Vytváříme si spoustu šancí, ale proměňujeme minimum. Na tom musíme zapracovat,“ uvědomuje si šestatřicetiletý stratég.

Nejlepším střelcem týmu je šestigólový Tomáš Hájek, který v létě přišel na hostování z Kuřimi. „Jsme domluvení na půlroční spolupráci. Uvidíme, jestli u nás zůstane i na jaře. Tomáš by pokračoval rád. Sedl si s kluky a nechce od nás odcházet, když jsme namočení v sestupových vodách. Uvidíme, jak se dohodneme s Kuřimí,“ vysvětluje Pavel.

Ten naskočil do 11 ze 14 dosavadních střetnutí. Jak je coby gólman spokojený s defenzivní prací mužstva? „Mám radost ze stoperské dvojice Štěpán Pinkava – Šimon Bednář, která je na okresní přebor velice kvalitní. V defenzivě máme nějaké mezery, ale není to jen o obranné řadě. Jde o práci celého týmu. Abychom dostávali méně branek, musí spolupracovat kompletní jedenáctka,“ má jasno lodivod Svitávky.

V posledních třech podzimních kláních přenechal místo mezi třemi tyčemi uzdravenému kolegovi Alexandru Klimešovi. Díky tomu se mohl naplno věnovat trenérským povinnostem. „Myslím, že to bylo ku prospěchu týmu. Vidět hru ze střídačky je pro mě mnohem jednodušší než z brány. Skloubit role brankáře a trenéra je někdy náročné,“ přiznává.

Na jaře se mužstvo pokusí dovést k záchraně v nejvyšší okresní soutěži. „Přípravu zahájíme druhý týden v lednu a cíl je jasný – záchrana. Kabina drží při sobě a má velkou vnitřní sílu. Jsem přesvědčený, že je v našich silách záchrannou misi splnit,“ dodává Pavel.