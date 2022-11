Fotbal má až na druhém místě. Přesto Fedra nasázel Kotvrdovicím sedm gólů

V nedělním utkání fotbalové III. třídy skupiny B se Sloup zásluhou Marka Buše v Kotvrdovicích dostal do vedení 1:0. A pak už nastaly chvíle Vojtěcha Fedry. Do sítě domácích nasázel sedm následujících gólů svého klubu a režíroval tak vysokou výhru 9:1. „Kotvrdovicím se v sezoně příliš nedaří. Takže soupeř nepatřil mezi ty lepší a díky tomu, že není v takové formě, tak měl v obraně okénka, kterými jsem se lehce dostával do úniků,“ vysvětluje Fedra.

Vojtěch Fedra (první zleva na lavičce s modrým podvlíkacím trikem) pomohl Sloupu k nedělní výhře 9:1 hned sedmi góly. | Foto: archiv Vojtěcha Fedry

Kanonýr Deníku Fotbal má až na druhém místě. Přesto Fedra nasázel Kotvrdovicím sedm gólů V nedělním utkání fotbalové III. třídy skupiny B se Sloup zásluhou Marka Buše v Kotvrdovicích… Jeho střelecký počin je o to unikátnější, že pro dvacetiletého útočníka není fotbal sport číslo jedna. Většinou totiž dává góly do florbalové branky. „Mám fotbal až na druhém místě, florbalu věnuju víc času. Proto ani nemám nějaké velké fotbalové ambice,“ přiznává Fedra. I přesto mladý kanonýr v sezoně rozvlnil síť soupeřů už třináctkrát, a je tak nejlepším střelcem soutěže. „Po nedělním zápase se cítím líp, než jsem si připadal doteď. Vracel jsem se totiž po zranění, začátek ročníku jsem musel vynechat. Nyní se do toho pomalu dostávám a utkání proti Kotvrdovicím mi určitě pomůže, aby to bylo pořád lepší,“ věří snajpr. OBRAZEM: Sparta v desetigólové divočině rozcupovala Kunštát a utnula jeho sérii Ten svou nedělní gólovou nadílku rozčlenil téměř do celého utkání, první trefu zapsal v šestnácté minutě, střelecký účet uzavřel v devětasedmdesáté minutě. Něco však přeci jen jeho branky měly společného. „Většina gólů padla tak, že jsem šel téměř sám na gólmana. V mužích se mi podobný střelecký počin ještě nepovedl, ale třeba v dorostu nebo starších žácích jsem dal v jednom utkání i víc branek,“ porovnává. Na konečných 9:1 pak zvyšoval také Fedra. Jen v tomto případě jde o Vojtěchova staršího bratra Františka. „Hraje především v záloze, zatímco já v útoku. Je dobré s ním nastupovat v základní sestavě, protože spolu samozřejmě hrajeme už dlouho, takže víme, jak se pohybujeme na hřišti a vyhovíme si,“ objasňuje Vojtěch Fedra. Ze spolupráce obou bratrů Sloup zatím těží a je na čtvrté příčce. Na čelo tabulky ztrácí sice sedm bodů, má však odehraný o zápas méně než první tři celky. Proto rozhodně není mimo ze hry o postup. „Osobně bych si přál postoupit a myslím si, že i vedení klubu to má stejné. Akorát nás vždy trápí docházka, to je náš největší problém,“ dodává sedmigólový střelec.

