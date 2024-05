Vysočany našly nového střelce. Snad nebudu platit moc, říká třígólový Svoboda

Jeho cílem bylo probojovat se co nejvýš. To se sice Dixiemu Svobodovi nesplnilo, přesto si svou fotbalovou kariéru užívá. S Vysočanami totiž opanuje přední příčku okresního přeboru, navíc se mu daří i střelecky. V neděli dokonce zaznamenal hattrick, kterým přispěl k výhře svého týmu nad Skalicí 7:1. „Góly mi skvěle připravili kluci, měl jsem už jen jednodušší pozici umístit vždy balon do brány a slavit,“ nastínil Svoboda.

Dixie Svoboda (nalevo) se proti Skalici blýskl hattrickem. | Foto: archiv Dixieho Svobody

Osobnost Deníku Kotvrdovice nastartoval i nejhezčí gól kariéry. Tichý za hattrick zaplatí bečkou Své dílo načal možná nejhezčím gólem kariéry. Následně Jan Tichý poslal do vavřinecké… Přečíst článek > Třicetiletý fotbalista zažívá povedené období. Z posledních čtyř utkání Vysočan-Šošůvky se prosadil hned třikrát, v neděli zažil dokonce třígólové odpoledne „Už si ani nepamatuju, kdy jsem dal naposledy hattrick. Možná ještě když jsem hrál za Sloup. Radost z něho mám velkou, hlavně mě ale těší výhra. Budu muset něco dát do klubové kasy, uvidím, co mi napočítá náš pokladník Marek Krátký. Snad to nebude moc,“ usmíval se Svoboda. Jeho počin byl o to působivější, že šlo dokonce o čistý hattrick. Přitom první slovo měla Skalice, která se už v šesté minutě ujala vedení. Jen o tři minuty později však vyrovnal Marek Hloch a pak už přišly velké chvíle Svobody, který se trefil v 10., 31. a 51 minutě. OBRAZEM: Blansko na Bazalech trápilo Baník, domácí však rozhodli po změně stran Na jeho zásahy navázali ještě Luboš Bezděk, Jan Zouhar a Jakub Jamrich a debakl byl na světě. „Všechno začalo v kabině, kluci přišli s dobrou náladou a chutí hrát fotbal. K zápasu nás pak skvěle připravil trenér, hráli jsme zodpovědně a soupeře k ničemu nepustili. Vytvořili jsme si hromadu šancí a pár jich proměnili,“ rekapituloval autor hattricku. Domácí hráči si tak po závěrečném hvizdu mohli užít vítězný rituál. „Po výhře vždy poděkujeme našim fanouškům, kteří za námi jezdí v hojném počtu na všechny zápasy. Potom si v kabině zazpíváme vítězný pokřik, který náš Honza Zouhar pozvedl na novou úroveň,“ podotkl Svoboda. FOTO: McDonald´s Cup v Brně: nadvládu domácích překazily jen Vojkovice Vysoká výhra jen potvrdila vrchní umístění Vysočan-Šošůvky. Celek z Blanenska je v okresním přeboru na druhé příčce, na vedoucí boskovickou rezervu ztrácí devět bodů. „Klub šlape dobře, všichni dělají, co můžou, aby se nám dobře hrálo. Parta v kabině je skvělá. I když někdo skončí, tak přijde nová posila, která hned zapadne,“ poznamenal bývalý hráč Sloupu a Boskovic. Ten si v aktuální sezoně připsal už devět tref, což jej řadí mezi elitní dvacítku střelců nejvyšší okresní soutěže. V kádru Vysočan je Svoboda naprosto spokojený. „Fotbal je pro mě hodně a vždy byl. Dřív jsem měl sen dostat se co nejvýš, ale jsem rád, že tady můžu hrát s klukama okres a věnovat se rodině,“ doplnil.

