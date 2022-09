První poločas nedělního utkání přitom ještě tolik gólové radosti nepřinesl. Vranová po něm vedla 3:0, jenže v druhé půli rozpoutala ofenzivní smršť. Do sítě rezervy Skalice přidala dalších sedm branek, čtyři si připsal právě Štarha. „Soupeř byl slabší, takže to byl určitě jeden z důvodů tak vysokého skóre. Také jsme měli mnohem víc štěstí při zakončení, které nám naopak chybělo v předchozích zápasech,“ rekapituluje sedmatřicetiletý hráč.

Ten se po čtyřgólové show posunul do čela klubové tabulky střelců, které vévodí se šesti góly. Víc přesných zásahů mají v celé soutěži jen tři fotbalisté. „Při prvním gólu jsem po centru od spoluhráče do vápna přehodil gólmana. Další branky už si byly dost podobné. Několik přihrávek se spoluhráči v soupeřově obraně a zakončení kolem gólmana,“ nastiňuje Štarha.

Ráječko se dál trápí, padlo i s Boskovicemi. Byli jsme šťastnější, tuší Havlíček

Vranová takový zápas potřebovala jako sůl. V nové sezoně totiž zatím tápala, připsala si dvě remízy a dvě prohry. Problémy jí dělala především obrana, doposud měla průměr více než čtyř inkasovaných gólů na zápas. „Podle výsledků to byly dost divoké zápasy, ale průběh tomu vždy neodpovídal a o důležité body jsme často přišli v posledních minutách utkání. Většinou se na góly hodně nadřeme a naopak laciné branky dostaneme,“ mrzí Štarhu.

V tabulce zatím Vranová zůstává předposlední, přiblížila se však svým konkurentům. Na III. třídu už si celek z Blanenska postupně zvykl, ne vždy ji však hrál. Právě Štarha byl u tehdejšího postupu. „Přestoupil jsem do Vranové před sezonou 2008/2009 a hned jsme postoupili do III. třídy. Na to vzpomínám asi nejvíc ze své kariéry,“ vypráví.

Přestože fotbal byl vždy jeho zálibou, postupně už předává žezlo mladší generaci. „Fotbal mám rád, ale už na něj nemám tolik času jako dřív. Takže pokud to půjde, budu hrát a pomalu předám kopačky půlročnímu synovi. Budu doufat, že ho to začne bavit, to je můj fotbalový sen,“ doplňuje Štarha.