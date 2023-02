Přestože druhý postup ve dvou letech z počátku ani nebyl v plánu, první polovina sezony, ve které Cetkovice vyhrály jedenáct ze čtrnácti utkání, ambice změnila. „Když jsme šli do okresního přeboru, tak jsme se v něm chtěli hlavně adaptovat a o postup se pokusit do dvou let. Je to náš dlouhodobý cíl, ale tým na to kvalitu už má. Navíc v naší obci se tak vysoká soutěž nikdy nehrála, chceme to dokázat,“ vysvětluje cetkovický lodivod.

Víc zraněných než posil. Fotbalisté Rájce-Jestřebí se hodlají fotbalem dál bavit

Proto se kouč se svými svěřenci pustil do zimní přípravy, která má hráče připravit na jarní roli lídrů, na něž se každý bude chtít vytáhnout. „Bohužel nás trochu postihly nemoci, které se teď šíří všude v populaci. Ale zatím si myslím, že je to dobré, na tréninky chodí dost kluků, někteří se ještě připravují i individuálně,“ chválí Horák.

Pětibodový náskok na čele tabulky sice Cetkovické těší, nechtějí se však nechat příliš ukolébat. Proto se zaměřily na vybrané aspekty hry, které plánují zlepšit. „Myslím si, že na obraně můžeme stále pracovat, trochu ji zpevnit. Potřebujeme i přidat rychlost a trochu rychleji dávat balon od nohy. Stále je co zlepšovat,“ tuší stratég.

Klid na přestupovém trhu

Hráčské změny však Cetkovice zaznamenaly jen minimální. Se složením kádru, který na podzim dostal v soutěži nejméně branek, jsou totiž spokojené. „Počítáme s podzimním mužstvem, žádné doplnění nebo důležité odchody nejsou v plánu. Někteří kluci jen přemýšlí, jestli budou ještě dál hrát, nebo skončí s fotbalem. Nikdy ale nevíte, co se ještě vyskytne, někoho může třeba zlákat zajímavá nabídka,“ podotýká trenér.

Před startem jara jeho svěřence čekají ještě dvě přípravná utkání – proti lídrovi A skupiny I. B třídy Ráječku B a Městečku Trnávka, které hraje okresní přebor na Svitavsku. „Odehráli jsme zatím jediné utkání v Řečkovicích, kde nám chyběli tři kluci ze základu a především ve druhém poločase jsme dali šanci hráčům, kteří zatím tolik nenastupovali. Absolvovali jsme před utkáním jen dva tréninky, které navíc byly dost fyzicky náročné, herně to ale bylo dobré,“ doplnil Horák.