V posledním utkání doma Rudice remizovala 1:1 s Bořitovem. Béčko Kunštátu se na ni sice díky vítězství 5:3 nad Olešnicí bodově dotáhlo, lepší bilance ze vzájemných utkání ale přisoudila první příčku rudickým fotbalistům. „Hodně jsme to prožívali. Byly to nervy až do konce sezony. Na jaře nás trápila zranění, na zápasy jsme jezdili ve dvanácti nebo třinácti lidech. O to víc si postupu ceníme,“ přibližuje Gromský.

Na oslavu si s týmovými parťáky museli počkat. Týden po skončení soutěže je totiž čekalo finále okresního poháru. V tom padli s vítězem III. třídy z Cetkovic 1:5. „Vyhrát pohár by bylo krásné, ale prioritu představoval postup do I. B třídy. Na finále jsme měli k dispozici jedenáct hráčů, někteří kluci se navíc vrátili po zranění. V zápase to bylo znát, soupeř zaslouženě vyhrál,“ popisuje.

Právě na úzký kádr doplatili Rudičtí při svém poslední účinkování v I. B třídě v sezoně 2016/2017. Ve vyšší soutěži vydrželi po postupu jen rok. „Tehdy se tým pořádně nedoplnil. Když se teď všichni kluci uzdraví a drobně posílíme, neměli bychom mít s kádrem potíže,“ myslí si třicetiletý kapitán.

Gromský v době pádu z I. B třídy rudický dres neoblékal. „Před pěti lety jsem ještě hrával za Blansko. Pocházím ale z Rudice, takže jsem sestup s kluky prožíval. Doufám, že nás teď nic podobného nečeká,“ přeje si.

Už teď ale Rudičtí tuší, že adaptace na vyšší soutěž nebude jednoduchá. „Snadné to nebude. Máme mladý tým, takže musíme posílit o dva až tři zkušené hráče. Priorita je přivést útočníka a posílit zálohu. Obranu máme stabilní,“ doplňuje Gromský.

O stabilitě obranné řady svědčí i počet obdržených branek v uplynulé sezoně. V šestadvaceti zápasech za záda rudického gólmana prošlo jen osmadvacet střel, což je s přehledem nejméně v celé soutěži. „Hrajeme defenzivně, to nám sedí. Věřím, že s obranou ve vyšší soutěži problém nebude. Na jaře jsme se trápili na druhé straně hřiště. Kdybychom proměnili všechny šance, které jsme si vytvořili, nemuseli jsme se o první příčku strachovat do posledního kola. V tu chvíli jsme ještě nevěděli, že béčko Kunštátu ze druhého místa taky postoupí,“ říká Gromský.

Přípravu se spoluhráči zahájí v červenci. „Poprvé se sejdeme ve středu 7. července a musíme dát do přípravy vše. Se dvěma až třemi spoluhráči máme s krajskými soutěžemi zkušenost. Většina ostatních kluků ale teprve vyšla z dorostu. Mají velkou kvalitu, ale chvíli potrvá, než se do toho dostanou,“ uvažuje.

Rudičtí si i proto dávají do nového ročníku reálné cíle. „První sezonu je to určitě záchrana. To je hlavní priorita. Pokud se to podaří, v dalších letech uvidíme,“ dodává rudický kapitán.