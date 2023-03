Pro Bořitov jde prozatím o velmi povedenou sezonu. Oproti loňské, kterou Sokol zakončil na sedmém místě, nasbíral na podzim jen o sedm bodů méně než za celý minulý ročník. „Řekli jsme si, že vzhledem k tomu, jak se příjemně vyvinula první část sezony, tak ambicí je skončit do třetího místa. Bylo by asi zbabělé cílit na něco jiného,“ nastiňuje hrající trenér Jiří Vorlický mladší.

Právě on v pouhých čtyřiadvaceti letech vede bořitovský tým, s třiatřiceti přesnými zásahy je navíc jasným lídrem střelců okresního přeboru. I díky němu už Bořitov předehnal počet vstřelených gólů za celou loňskou sezonu, navíc vylepšil i defenzivní čísla.

Postup není prioritou

Přestože svěřenci kouče Vorlického přezimují na druhém místě, jasné postupové ambice si zatím nedávají. „Zatím to není cíl, myslím si, že je třeba nejdřív vyřešit jiné věci, především ambice uvnitř týmu. Vyjasnit si, kdo na co má, kdo chce co hrát a společně se podle toho rozhodovat. Nerad bych, abychom postoupili do I. B třídy, obětovali tomu teď půlrok a pak zjistili, že se půlka týmu necítí na to hrát krajskou soutěž,“ předesílá Vorlický.

Do jara tak Bořitov půjde s čistou hlavou. Dál plánuje předvádět ofenzivní hru, na které zakládá své dobré výsledky. A o dalších cílech se postupně uvidí. „Prvně se o tom musíme detailně pobavit. Pokud bychom postoupili, tak se pak musíme adaptovat, pokud to nevyjde, tak přesto musíme po konci sezony nějaký dlouhodobý koncept v Bořitově nastavit,“ dodává mladý stratég.