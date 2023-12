Na konci podzimu zabrali a vykročili směrem k vytouženému středu tabulky. Fotbalisté Lipůvky se díky remíze a vítězství v posledních dvou kolech okresního přeboru poprvé od začátku října odlepili z předposlední příčky a coby nováček přezimují na jedenácté pozici se ztrátou pouhých tří bodů na devátou Černou Horu.

Fotbalisté Lipůvky (v červeném) ve své nováčkovské sezoně v okresním přeboru přezimují na jedenácté pozici. | Foto: Deník/VLP Externista

„S podzimem nemůžeme být spokojení, měli jsme získat víc než jedenáct bodů. Bohužel jsme do sezony nevstoupili dobře připravení a v některých zápasech doplatili na nezkušenost. Věřím, že v zimě kvalitně potrénujeme a na jaře všechna smolně prohraná utkání odčiníme,“ říká trenér Jan Mikyska.

První ročník v okresním přeboru po pěti letech zahájili jeho svěřenci remízou 2:2 v Olešnici. V dalším kole pak na vlastním hřišti prohráli těsně 2:3 s celkem Boskovice – Letovice B, a přišli tak o sérii domácí neporazitelnosti, kterou táhli celou minulou sezonu. „Boskovice ukázaly svou kvalitu, jsou úplně jinde než ostatní. Mají áčko v krajském přeboru, trénují několikrát týdně. Zbytek týmů z okresního přeboru nemůže těmhle klukům konkurovat. Byl to pro nás hned ve druhém kole křest ohněm. Těsná porážka nám ale ukázala, že můžeme hrát s každý,“ přibližuje kouč Lipůvky.

Zatímco doma nováček nejvyšší okresní soutěže posbíral tři vítězství, venku se neradoval ani jednou. Ze šesti klání na hřištích soupeřů vybojoval dva body. „Mezi našimi duely doma a venku byl velký rozdíl. Jsme hodně fotbalový mančaft, zápasy venku by nám tedy měly vyhovovat víc. Ve druhé půlce sezony se na hřištích soupeřů musíme zlepšit,“ uvědomuje si.

Zapracovat chce Lipůvka také na obranné činnosti. Ve 13 utkáních dostala 39 branek, což je nejvíc ze všech týmů. „Máme nejstarší obranu v soutěži. Naši stopeři mají dohromady 107 let. Vzhledem k tomu jsme dostali gólů ještě málo. Ne, teď vážně. Samozřejmě se musíme přes zimu na defenzivu zaměřit. Je to něco, co nás trápí,“ popisuje.

Na druhé straně hřiště nasázel celek z Blanenska soupeřům celkem 28 branek. Naposledy si zastřílel v posledním kole doma proti Skalici, kterou porazil vysoko 6:0. Právě díky zisku tří bodů se odlepil z předposlední příčky. „Před koncem podzimu jsem měl nůž na krku. Pokud bych neudělal čtyři body, šel bych v zimě od válu. Kluci mě ale potěšili a zápasy zvládli,“ usmívá se.

Na jaře tak s týmem zabojuje o záchranu. „V první půlce sezony jsme se s okresním přeborem seznámili a věřím, že když na jaře přistoupíme ke všem zápasům tak, jak máme, v soutěži se zachráníme. Mužstvo má svou kvalitu,“ říká.

A doplňuje, že na začátku soutěžního ročníku došlo k omlazení kádru. „Posílili nás především mladí kluci, kteří vycházeli z kuřimského dorostu nebo za sebou mají rok v některém z okolních klubů. Nemáme dorost ani B mužstvo, takže hráči většinou odcházejí do Kuřimi. Ta nám je vychová a oni se pak vrací domů v dorosteneckých nebo pozdějších letech. Chceme tady kluky, kteří jsou s klubem spjatí, a dají do toho srdce,“ vysvětluje.

Klíčem k úspěchu je podle něj především dobrá atmosféra v kabině. „Některé týmy mají problém sejít se na tréninku. My se pravidelně potkáváme v relativně slušném počtu. Těšíme se na tréninky i zápasy. Občas si vynadáme, občas si musíme něco vyříkat, ale převažuje to, že se na sebe těšíme. Baví mě i ten střet generací. Nejmladší kluk v týmu má 17 a nejstarší 52 let. Najít mezi takovými borci společnou řeč nemusí být snadné. U nás se to ale sešlo. Mladší kluci získávají od starších zkušenosti a starší vedle nich mládnou,“ směje se.

Zimní přípravu zahájí vítěz červnové okresní baráže na začátku února. „Minulou zimní přípravu jsme odstartovali v půlce ledna, ale pauza je extrémně dlouhá, tak jsme tentokrát začátek posunuli. Budeme trénovat dvakrát týdně. V plánu jsou i přátelské zápasy a možná minisoustředění,“ nastiňuje.

Před startem jara neplánuje poohlížet se po posilách. „Věřím klukům, které mám k dispozici. Když budeme zdraví a pořádně potrénujeme, není potřeba razantních zásahů do sestavy. Pokud by někdo přece jen přišel, musí to být opravdu posila, protože kádr máme dost široký,“ dodává.