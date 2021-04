Kapitán fotbalistů MFK Vyškov Michal Klesa.Zdroj: Deník/Zdeněk Vlach

Michal Klesa, MFK Vyškov

„V nejvyšší soutěži byl můj nejoblíbenější stadion určitě Střelecký ostrov v Českých Budějovicích, kde jsem působil šest let. Rád jsem hrál na tehdy novém stadionu v Edenu. A kvůli atmosféře jsem se vždy těšil do Ďolíčku a na Bazaly. V MSFL rád hraji samozřejmě doma ve Vyškově a pak taky v Kroměříži a v Hlučíně. Naopak nikdy se netěším do Frýdku–Místku a Petřkovic.“

Jaroslav Chvátal, Sokol BohuslaviceZdroj: IS FAČR

Jaroslav Chvátal, Sokol Bohuslavice

„Nerad jezdím do Archlebova. Tam to není hřiště, ale pole. Je hrbolaté a svažuje se, takže jeden poločas hrajete do kopce a druhý z kopce. Navíc se chodí přes celé hřiště v ručníku do sprch, které jsou někde ve vinohradu. Naopak kvalitní trávníky i s odpovídajícím zázemím si vybavuji třeba v Sobůlkách, Moravanech nebo v Mikulčicích.“

Erik Příkazský, Sokol KřepiceZdroj: IS FAČR

Erik Příkazský, Sokol Křepice

„Hodně dobrý trávník je u nás v Křepicích. Máme i vedlejší hřiště, takže si ho moc neničíme. Krásná hřiště mají také třeba v Březí, Kosticích nebo v Mikulově. Mezi nejhorší, na kterých jsem hrál, patří asi Lovčice a Pozořice. Tam to bylo suché, hrbolaté a skoro bez trávy. Ale je to už delší doba, co jsme tam byli, takže to třeba už dali do kupy. Navíc teď po dlouhé pauze věřím, že bude většina hřišť ve výborném stavu.“

Lukáš Svat, FK OřechovZdroj: IS FAČR

Lukáš Svat, FK Ořechov

„Opravdu na nic si nemůžu stěžovat ve Zbýšově. Tam je fakt hezký fotbalový areál a pěkná tráva. Stadion má prostě divizní parametry. Naopak se pokaždé netěším do Řeznovic, kde hrajeme s rezervou Ivančic. Kabiny jsou docela staré a většinou je v nich zima, hřiště vypadá jako louka a kolem jsou na sezení jen lavičky pro hráče, jinak nic. Diváci tam ani nepřijdou. Stokrát raději bych hrál v Ivančicích na jejich trávě.“

Miroslav Sýkora, SK Ajax DyjákoviceZdroj: IS FAČR

Miroslav Sýkora, SK Ajax Dyjákovice

„Doma je doma. V Dyjákovicích je hezké hřiště a dobře se o něj v klubu starají. Za to plac v Troskotovicích… Když jsem hrál ještě za Hrabětice, tak jsme tam jezdili neradi. Po zápase mě bolelo tělo ještě dva dny z těch hrbů. Člověk měl pocit, že mu každou chvílí pod nohy vyběhne hraboš z nory.“

Adam Smejkal, Start BrnoZdroj: Start Brno

Adam Smejkal, Start Brno

„Nejde vypíchnout jen jedno hřiště, kam jezdím rád, ale kdybych si musel vybrat, tak asi nejradši cestuju do Lanžhota. Už při mém angažmá v Bystrci, Břeclavi i teď ve Startu tam diváci vždy vytvořili neskutečnou atmosféru a celkově jde opravdu o krásný areál a hřiště. Naopak mezi stadiony, kde se mi nehraje nejlíp, patří ten v Polné nebo v Hodoníně. Tam skutečně nejde o jednoduché zápasy.“