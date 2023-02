Zimní soutěž Deníku Rovnost. Zvolte nejoblíbenější klub A skupiny I. A třídy

Chcete podpořit svůj oblíbený fotbalový tým i v zimní pauze a dovést jej až k cenné výhře? Nyní se vám naskýtá ideální příležitost. Deník Rovnost totiž pořádá zimní anketu o nejoblíbenější klub v krajských soutěžích na jihu Moravy. Jako druhý vyberou příznivci svůj srdcový klub v A skupině I. A třídy. Do finále startujícího 21. března postoupí tři z nich, pro nejoblíbenější klub A skupiny I.A třídy můžete hlasovat do pondělí 20. února do osmi hodin večer. Celkový vítěz ankety napříč soutěžemi dostane unikátní celostránkový prostor v Deníku Rovnost a navštíví jej osobně vybraný redaktor.

Fotbalisté Zastávky (v modrém) jsou po podzimu na čele A skupiny I. A třídy, Želešice (v červeném) jsou sedmé. | Foto: Deník/VLP Externista