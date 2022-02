Čtyřiadvacetiletý brněnský rodák po podzimní části soutěže skončil ve třetiligovém Blansku. „Teď chodím na dvousměnný provoz a moje životní priority jsou už jiné než fotbal,“ řekl Záleský, jenž pracuje jako programátor CNC strojů.

Na jaře oblékne dres Olympie Ráječko, aktuálně sedmého celku krajského přeboru. „Víceméně to byla jediná nabídka, protože se všechno seběhlo strašně rychle. Když jsem oznámil konec v Blansku, pan Veselý (předseda klubu Zdeněk Veselý – pozn. red.) asi rozhodil sítě a ozval se mi můj kamarád Jirka Huška, který trénuje Ráječko. Moje pracovní vytížení mu nevadí a dohodli jsme se,“ popsal jednání Záleský.

K novému týmu se poprvé připojil už před měsícem. „Odtrénoval jsem ale jen dva týdny, protože když mám v práci odpolední, nedostavím se do Ráječka vůbec, jen o víkendu na zápas. Je to ale o hodně míň náročnější než na podzim v Blansku,“ podotkl Záleský.

Za Olympii už odchytal pět přípravných zápasů. „V kabině je dobrá parta, jsme hodně mladý tým a je potřeba hlavně posbírat zkušenosti. Co se týče herního myšlení, kluci jsou na dobré úrovni a někteří se určitě můžou dostat v budoucnu výš,“ sdělil Záleský.

Ten má před sebou pro jarní část soutěže i pořádnou výzvu. Vždyť Ráječko na podzim obdrželo v patnácti zápasech třiatřicet branek. „Na zlepšení defenzivy ještě nepracujeme, jsme momentálně v přípravě a do soutěže je víc než měsíc, takže máme ještě čas. Věřím ale, že na jaře se to zlepší,“ přál si Záleský, jenž s českou reprezentací loni v srpnu bral stříbro na mistrovství světa do třiadvaceti let v malém fotbale.

Po šampionátu v Kyjevě však ztratil pozici brankáře číslo jedna v Blansku, kde naskočil v této sezoně do tří zápasů. „V tu dobu mě zastoupil Petr Nešetřil a když gólman nechytá špatně, není důvod ho měnit. S tou prací jsem navíc moc nestíhal a bylo to poznat,“ zhodnotil Záleský.

Nyní tak poprvé okusí krajský přebor. „Upřímně si přeju, abychom byli dobrá parta a fotbal si užívali. Nechci to nějak výsledkově hrotit,“ dodal Záleský, jenž pochází z Bohunic.