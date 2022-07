A doplňuje, že několik zápasů jeho tým prohrál rozdílem jediné branky. „V Bohdalicích i v Podolí jsme padli 1:2. Doma s Čebínem zase 0:1. Tahle utkání jsme měli zvládnout a nemuseli jsme klíčové body lovit v posledních kolech s Lipovcem a Vysočany,“ připomíná domácí vítězství 4:0 nad Lipovcem a venkovní triumf 3:2 proti Vysočanům – Šošůvce.

Jarní kolaps. Fotbalisté Lipovce po jedenácti letech spadli do okresního přeboru

Hráčům rezervy šestého týmu krajského přeboru tak po skončení sezony spadl kámen ze srdce. „Byly to velké nervy. Tabulka byla až do závěrečného kola maximálně vyrovnaná. Několik týmů bojovalo o udržení. Všichni jsme si oddechli, že jsme dvanácté místo urvali zrovna my,“ přibližuje hrající kouč.

Záchrany si cení o to víc, že měl k dispozici velmi mladý tým. „Spousta kluků hrála poprvé mezi dospělými. V některých zápasech jim hrozba sestupu svazovala nohy. Strašně moc chtěli uspět. Kvůli sobě i kvůli výročí devadesáti let od založení fotbalu v Ráječku, které jsme letos oslavili. Hráči ukázali, co v nich je, a až se oťukají, mají na to, aby se posunuli do A týmu,“ myslí si lodivod rezervy Ráječka.

Polák se stejně jako v první polovině sezony představil taky mezi třemi tyčemi. Na podzim si připsal osm startů, na jaře přidal dalších šest. „Aleš Růžička jako profesionální hasič nestíhal všechny zápasy. Navíc chytal i za áčko. Mrzí mě, že na podzim skončil David Maška. Nevím proč, ale najednou přestal chodit. Nezbylo mi nic jiného, než navléct rukavice a postavit se do brány,“ popisuje.

Tlaku na udržení tedy čelil z pozice gólmana i trenéra. „Zápasy byly velmi těžké, protože I. B třída je kvalitní soutěž. Hrálo se opravdu o každý bodík. Nezapomenutelná je remíza 1:1 v Medlánkách. I ta hrála v závěru sezony roli,“ říká Polák.

Objeví se v bráně i v příští sezoně? „Už ne. Máme domluvené dva gólmany. Zatím nemůžu jmenovat, protože stále jednáme, ale věřím, že příchody klapnou. Manažer Marek Bláha domlouvá i další kvalitní posily, abychom v příští sezoně hráli v klidném středu tabulky,“ odhaluje cíl pro nadcházející soutěžní ročník.

Ráječko chce i dál bavit útokem, pokukuje po postupu do divize

Jádro týmu, které vybojovalo setrvání v I. B třídě, podle něj zůstane pohromadě. „Všichni kluci zůstávají a připojí se k nim dalších pět až šest nových hráčů. K tomu nám vychází čtyři kluci z dorostu. Konkurence bude velká. Hráči mají možnost ukázat, co v nich je a porvat se o místo,“ burcuje Polák.

Letní přípravu odstartuje celek z Blanenska 12. července. „Chystáme nový model přípravy, kdy budou hráči A týmu a B týmu trénovat společně. Kluci z A mužstva jsou fotbalově jinde a hráči z béčka se díky nim můžou posunout. V přípravě odehrajeme taky čtyři přátelská utkání,“ dodává.