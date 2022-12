Sezonu přitom celek z Blanenska zahájil vysokou porážkou 1:9 na hřišti Podolí. „Spousta kluků byla v té době ještě na dovolené, proto jsme do Podolí vyrazili ve slabší sestavě a soupeř toho využil. Připravil se na nás a hrál velmi dobře. Museli jsme si následně v kabině něco říct a pak už to začalo šlapat,“ popisuje čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Z dalších dvanácti duelů si B tým Ráječka odnesl deset vítězství a dvě porážky a s náskokem dvou bodů právě na druhé Podolí vládne celé soutěži. Čím to, že se týmu tak dařilo? „Před sezonou jsme posílili. Přišli Kuba Tenora a Martin Neděla. Jsou to super hráči do kabiny. Snaží se mančaft hecovat, dělají srandu. Přesně to mladí kluci potřebují,“ libuje si Polák.

Doplňuje ještě, že pozitivní dopad měly také společné tréninky s A týmem. „Začali jsme s tímto modelem v přípravě. Trénujeme ve třiceti lidech, což je super. Těch faktorů úspěšného podzimu bylo víc. Od změn v trénování až po výběr posil,“ vysvětluje.

A vyzdvihuje také výkony brankářské dvojice Adam Včelař a Jaroslav Valach. „To, co kluci předváděli, bylo neuvěřitelné. Adam se zvedl o sto procent. Měl úžasné zákroky a v několik zápasech nám vychytal vítězství. Vali je zase zkušený borec, který se snaží ostatní hráče hecovat a motivovat. Je velkým přínosem,“ přibližuje Polák, který v loňské sezoně sám odchytal kvůli absenci gólmanů čtrnáct zápasů.

Radost mu dělala i ofenziva. Se 46 vstřelenými brankami je rezerva Ráječka nejproduktivnějším týmem A skupiny I. B třídy. Útočník Tomáš Štafa je navíc se 24 přesnými zásahy nejlepším kanonýrem soutěže. „Štafi začal pořádně trénovat a je při chuti. Když se cítí dobře, je schopný dát v každém utkání klidně tři góly. Na podzim na něm byla vidět velká herní pohoda, fotbalem se bavil. Před sezonou jsem ho navíc určil kapitánem, má v kabině vůdčí roli,“ říká zkušený lodivod.

Třiatřicetiletý snajpr na podzim naskočil také do pěti duelů A týmu v krajském přeboru, ve kterých si připsal dva góly. Nabízí se tak otázka, jestli se pro jarní část přesune do prvního mužstva Ráječka. „Áčku se na podzim nedařilo podle představ, takže uvidíme, jestli manažer Marek Bláha sežene nějaké posily. Pokud ne, je možné, že nám Tomáše vezmou. Od toho jsme áčko a béčko. Abychom si vzájemně vypomáhali,“ má jasno Polák.

Pomýšlí po vydařeném podzimu na postup do I. A třídy? „Nevím, jak vedení, ale já postoupit nechci. Máme velmi mladý tým, který ještě musí sbírat zkušenosti. Chceme ale první místo vykopat a dokázat si, že na to máme,“ burcuje.

Zároveň si uvědomuje, že druhá polovina sezony bude náročná. „Nečeká nás nic snadného. Když skončíme do čtvrtého místa, budu spokojený,“ upřesňuje.

Teď má před sebou lídr tabulky zimní přestávku. „Do tréninku se znovu vrhneme okolo 10. ledna. Trénovat budeme opět společně s áčkem,“ dodává.