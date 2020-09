Zajímavý souboj čekal diváky na umělé trávě v Líšni. Ráječko přijelo do Brna v pozici celku, který vyhrál posledních pět zápasů s impozantním skóre 18:6. „Podle tabulky bychom měli být mírným favoritem, ale podle mě v této soutěži může každý porazit každého,“ přemýšlel o utkání trenér hostů Radek Buchta.

Domácí tým v minulém kole podlehl na hřišti SK Bosonohy nejtěsnějším rozdílem 0:1, a tak měl co napravovat. Trenér domácích Lukáš Buchta poslal na hřiště také dva členy áčka, Petera Šenka a Martina Rolinka.

Úvod utkání patřil hostům. Měli častěji míč pod kontrolou. Šanci v desáté minutě zastavil praporek rozhodčího. O pět minut později Ráječko rozehrávalo přímý kop z nebezpečné vzdálenosti, bez efektu. Udeřilo chvíli nato. Po centru Bednáře z levé strany splnil do puntíku svoji roli hrotového útočníka Dominik Pořízek, a poslal hosty do vedení.

Líšeň se obdrženém gólu probrala, převzala iniciativu a začala se tlačit více k brance hostí. Ve třicáté minutě tvrdou ránu z dálky hostující brankář Němeček vyrazil, na dorážku Jakuba Milotínského však již neměl nárok. Vyrovnání ještě víc vybudilo domácí, po průniku Filipa Grábla z levé strany do pokutového území odpískal rozhodčí Šustr po kontaktu s obráncem pokutový kop. K exekuci se postavil Rolinek a bez problémů skóroval.

SK Líšeň B - Ráječko 3:2

Poločas: 2:2. Branky: 30. Milotínský, 37. Rolinek (pen.), 87. Hruška – 17. Pořízek, 40. Kropáček. Rozhodčí: P. Šustr – Hanák, Knecht – Rabušic. Diváci: 50.

Líšeň: Malecký – Rudyk, Šenk, Bílek (76. Luskač), Rolinek, Daniel (76. Hruška), Grábl (90. Zbitek), Bohuslav, Šperka, Koreň, Milotínský (90. Červík)

Ráječko: Němeček – Maňoušek, Kropáček, Sedlák, R. Keprt, Lidmila (84. Antoňů), Bednář, Šíp, Zouhar (88. Rek) – Pořízek (77. Horáček), D. Keprt (61. Vránek)

A to nebylo z prvního poločasu ještě vše. Ve čtyřicáté minutě po nevinně vyhlížející akci neudržel jednoduchý míč v rukavicích domácí brankář Malecký a dotírající Martin Kropáček hlavou zařídil vyrovnání.

Do kabin se šlo za výsledku 2:2. „Do první branky jsme hráli dobře, pak přišel útlum, soupeř hrál aktivně a utkání otočil. Domácí brankář nám pak daroval gól na 2:2,“ zhodnotil první půli hostující záložník David Bednář.

Ve druhé půli to již takový brankostroj nebyl. Šancí bylo poskrovnu, hrál se fotbal mezi šestnáctkami. V 67. minutě hostující kapitán Sedlák ve středu hřiště fauloval za žlutou kartu a jelikož to byla jeho druhá v zápase, musel do sprch.

Domácí se snažili převahu v poli přetavit v branku, zejména průniky po stranách a následných centrech do šestnáctky. V osmdesáté minutě dostali míč za Němečka, branka však nebyla pro ofsajd uznána. Tlak domácích se stupňoval, po dalším z centrů se v 87. minutě prosadil Hruška, a zařídil tak Líšni tři body. „Čekal jsem kvalitní zápas, a to se mi potvrdilo. Hrálo se chvílemi nahoru dolů. Bylo to vyrovnané utkání, měli jsme trochu víc ze hry, a nakonec zaslouženě vyhráli. Druhou půli výrazně ovlivnilo vyloučení hostujícího kapitána,“ zhodnotil utkání domácí lodivod.

Ráječko si může spravit chuť již tuto sobotu, na domácím pažitu přivítá třináctý celek tabulky FC Kuřim, který zatím ze tří venkovních zápasů vybojoval dva body. „Byl to vyrovnaný zápas, i přes pět branek utkání zase tolik šancí nenabídlo, hrálo se hodně mezi vápny. Výborných bylo prvních pětadvacet minut. Ve druhé půli po vyloučení už to bylo čekání, jestli remízu udržíme. Jeden míč nám nakonec do vápna propadl a z Brna jedeme s prázdnou,“ okomentoval zápas kouč Olympie Ráječko.

TOMÁŠ SRNSKÝ