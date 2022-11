Před sezonou přišly Vilémovice o tahouna ofenzivy Petra Švancaru, který přestoupil do Střelic. Hned v úvodním soutěžním klání se pak zranil Tomáš Jarůšek, jenž se v loňském ročníku se Švancarou podělil o titul krále střelců A skupiny I. B třídy. Dohromady nasázeli soupeřům 44 branek. „Tomáš se zranil v prvním zápase a vrátil se až tři kola před koncem. Skoro celý podzim se tak nesl ve znamení hry bez ryzího útočníka,“ přibližuje Grégr.

V duelu proti Rájci-Jestřebí se navíc zranil Marek Pernica, který v útoku zaskakoval za Jarůška. „Dostal do ledvin, skončil v nemocnici a musel dodržet dva a půl měsíce bez aktivního pohybu. To byla další obrovská ztráta,“ doplňuje klubový předseda.

A na produktivitě celku z Blanenska to bylo znát. Zatímco loni na podzim nastříleli svěřenci hrajícího kouče Patrika Siegla 64 branek, tentokrát jen 17. „Mohli jsme jich dát mnohem víc, ale trápilo nás neproměňování šancí. Vytáhl jsem si statistiky ze zápasu proti Žebětínu, ve kterém jsme měli jedenáct tutovek a ani jednu jsme nevyužili. Soupeř na druhé straně třikrát vystřelil na bránu a byly z toho tři góly. Ale i to je fotbal,“ popisuje patriot fotbalu ve Vilémovicích.

Kouč Vorlický prodloužil v Blansku. Řeší odchody a neví, s kým začne přípravu

Jak náročné to bylo pro tým, který v loňské sezoně sázel soupeřům jeden gól za druhým a jen dvakrát okusil pachuť porážky? „Hodně. Už jsme nevěděli, co změnit, aby nám to tam začalo padat. Všichni kluci se snažili, zkušení i ti méně zkušení. Ale jak na mužstvo padne deka, je to těžké,“ uvědomuje si Grégr.

O to víc si cení odhodlání hráčů. „Atmosféra v kabině byla pořád dobrá. Věřili jsme, že se to zlomí. Povzbudily nás remízy s vedoucí Zastávkou a třetím Moravským Krumlovem. Kluci to nevzdali, makali, bojovali,“ vyzdvihuje vilémovické fotbalisty.

Ty v první polovině soutěžního ročníku trápila i defenziva, ve třinácti střetnutích obdrželi třicet branek. Pro srovnání – loni jich dostali za celou sezonu 39. „Vybrali jsme si nováčkovskou daň. Do zápasů jsme šli s tím, že to bude jako v I. B třídě a pokaždé nastřílíme víc gólů než soupeř. Hráli jsme útočně. Rychle jsme ale zjistili, že to nefunguje. Že neproměníme tutovku a soupeř na druhé straně naši chybu vzápětí potrestá. Týmy jsou daleko zkušenější. Ke konci podzimu jsme přeskládali sestavu, zaměřili se víc na defenzivu a zlepšilo se to,“ těší Grégra.

Video v krajských soutěžích: Komisi rozhodčích usnadňuje práci, přiznal Podaný

Plánuje se v zimní přestávce poohlédnout po posilách? „Nejprve musíme vyřešit, jestli zůstanou kluci, kteří u nás byli na půlročním hostování. Tomáš Crhonek se má vrátit do Vysočan a Dominik Dinga do Sloupu, s oběma kluby budeme jednat. Rád bych taky sehnal jednoho střeďáka, protože Tomáš Polách se po každém utkání dává týden do kupy, aby mohl o víkendu zase nastoupit. Jde o nesmírně důležitého hráče, který chce pokračovat, ale potřebujeme alternativu na střídání,“ říká.

Teď čeká nováčka A skupiny I. A třídy zimní přestávka. „Přípravu zahájíme zhruba v polovině února. V plánu máme čtyřdenní soustředění v Mutěnicích a několik přípravných utkání,“ poodhaluje.

O cíli pro jarní část sezony má jasno. „Chceme se co nejdřív odpoutat od sestupových pozic a hrát v klidném středu. Věřím, že konečně protrhneme střeleckou smůlu a začneme sbírat body,“ dodává.