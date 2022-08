Nováček druhé nejvyšší krajské soutěže se musí v nové sezoně obejít bez ofenzivní opory posledních dvou let Petra Švancary, který v létě přestoupil do Střelic. „Byli jsme na tom férově domluvení. Při příchodu mi slíbil, že nám pomůže k postupu a pak se přesune blíž domovu. Staví si v blízkosti Střelic dům, takže to pro něj bude sjízdnější,“ vysvětluje klubový předseda.

Švancara nastoupil v dresu Vilémovic do 29 zápasů, ve kterých si připsal 28 branek a 35 asistencí. „Udělal toho pro nás opravdu hodně. Je výborný na hřišti i v kabině. A neproslavil jen klub, ale i obec jako takovou. Díky tomu, že nás zmiňoval v Tiki-Taka (televizní pořad – pozn. red.), už každý ví, kde Vilémovice leží,“ směje se Grégr.

Ten pro brněnského patriota chystá poděkování. „Chtěl jsem, aby za nás ještě nastoupil v prvním soutěžním utkání nové sezony, ale už hrál pohár za Střelice, takže to nejde. Před některým z domácích zápasů mu ale určitě poděkujeme, zaslouží si to,“ má jasno.

Mužstvo do nové sezony znovu povede bývalý prvoligový fotbalista a hrající trenér Patrik Siegl. „Jsme moc rádi, že spolupracujeme právě s ním. Má vynikající tréninky, fotbalem žije. Odvedl pro nás obrovský kus práce na lavičce i na hřišti,“ chválí bývalého hráče brněnské Zbrojovky.

Kromě něj pokračují ve Vilémovicích i další exligisté – Tomáš Polách a Martin Kasálek. A chybět nebude ani Tomáš Jarůšek, který se v loňské sezoně podělil se Švancarou o titul krále střelců A skupiny I. B třídy. „K tomu jsme přivedli tři posily. Z Lipovce jsme do defenzivy získali zkušeného Ondřeje Školaře. Ze Svitávky pak přišel Jan Kubín a ze Sloupu Dominik Dinga,“ popisuje.

A doplňuje, že na cestě byly ještě další dvě posily. „Měli jsme rozjednaného výborného hráče z Vyškova. Ten si ale na prvním tréninku natáhl sval v kotníku. Uvidíme, jak to s ním dopadne. Zatím nechci jmenovat. Poslední posilou pak měl být hráč z Vysočan, který s námi trénuje a nastoupil za nás i na turnaji. S Vysočany už jsem byl domluvený, čekal jsem jen na fakturu. Pak ale přivedly nového trenéra, který ho nechce pustit. Je to velká škoda. U nás by si zahrál I. A třídu, ve Vysočanech po sestupu jen okresní přebor,“ mrzí Grégra.

Spokojený naopak může být s výkony Vilémovic v přípravných zápasech. „V prvním utkání jsme porazili Jedovnice 4:0. Následně jsme ovládli turnaj O pohár Ládi Vízka a remizovali 2:2 s Plumlovem, který nastupuje v I. A třídě Olomouckého kraje. V generálce jsme pak uhráli remízu 1:1 s béčkem Líšně. Splnili jsme všechno, co jsme si předsevzali. Kluci poctivě trénovali. Uvidíme, co ukáže začátek soutěže,“ vyhlíží.

Nejtěžší podle něj bývá druhá sezona po postupu. „Potvrdilo se nám to po posunu ze III. třídy do okresního přeboru a pak i po postupu do I. B třídy. Premiérovou sezonu v I. B třídě jsme skončili sedmí a další rok jsme se horko těžko zachraňovali. Nakonec se to povedlo, ale byly to nervy. Tomu bychom se v I. A třídě rádi vyhnuli. Kádr máme kvalitní, nechceme hrát druhé housle,“ burcuje.

O první body do tabulky zabojuje celek z Blanenska proti Žebětínu, který předchozí ročník zakončil na předposledním místě. „Na úvod je to přijatelný soupeř. Se Žebětínem jsme v minulosti odehráli několik přátelských duelů, které byly vyrovnané. Doufejme, že zapíšeme první body,“ dodává Grégr.