Na první body čekal klub z Blanenska do pátého soutěžního utkání. „Začátek sezony pro nás byl velmi náročný, protože jsme na úroveň I. B třídy nebyli zvyklí. Museli jsme se aklimatizovat, což chvilku trvalo. Každý zápas byl mnohem těžší než v okrese a každý získaný bodík je pro nás cenný. Nakonec jich je třináct. Kdyby to bylo ještě o maličko víc, jsme možná zachránění. Takhle se o záchranu popereme na jaře,“ říká hrající trenér Radim Polák.

Na poslední rezervu Boskovic má béčko Ráječka v současné chvíli náskok tří bodů. Zároveň však ztrácí pouhý bod na osmý Čebín. „Tabulka je velmi vyrovnaná. Roli hraje každý bod. Věřím, že jich na jaře urveme co nejvíc a soutěž udržíme,“ přeje si třiačtyřicetiletý kouč.

Ten se musel na konci srpna přesunout z lavičky mezi tři tyče. „Brankář Aleš Růžička se stal profesionálním hasičem a k tomu si dodělával školu. V dorostu a áčku máme jen jednoho gólmana, takže jsme neměli náhradu. Nezbylo nic jiného než zaskočit,“ vysvětluje.

Naposledy hájil barvy Sloupu, který momentálně nastupuje ve III. třídě. „Minimálně rok jsem nechytal. Věřil jsem ale, že to klukům nezkazím,“ směje se Polák, který nakonec zasáhl do osmi střetnutí.

Přineslo mu koučování z brány nový pohled na hru? „Hodnotím to spíš negativně. Ze hřiště člověk nemůže řešit spoustu situací. Něco se stane, je potřeba reagovat a z brány to moc dobře nejde. Většinou to místo mě z lavičky režíroval asistent Robin Procházka, který mě výborně zastoupil,“ chválí svého kolegu Polák.

Společně měli před každým duelem náročný úkol – připravit hráče na soupeře, se kterým se dosud nesetkali. „Nebylo to snadné. V okrese už jsme všechny týmy znali. Věděli jsme, kdo co hraje. Na koho si dát pozor. Oproti tomu I. B třída pro nás byla velká neznámá. Trošku jsme se s tím rvali. Věřím, že jaro bude v tomto ohledu jednodušší,“ popisuje lodivod Ráječka.

Ten měl na podzim k dispozici velmi mladý tým. „Spoustě kluků je devatenáct nebo dvacet let a teprve nabírají zkušenosti. Máme tři starší hráče, ale jinak jsou všichni velmi mladí. Je strašně dobře, že dáváme prostor šikovným klukům, které vychováváme pro A mužstvo. U nás se oťukají a když se osvědčí, můžou se posunout do áčka, což už se v několika případech povedlo,“ těší Poláka.

S posílením o talenty z mládeže počítá i pro jarní část. „Z dorostu se připojí Jakub Ťoupek a Daniel Koňařík. Z hlediska posil přibude i Martin Bartoš ze Svitav, který nám vypomohl už na podzim. Doplnit bychom měli taky o hráče z áčka,“ přibližuje.

Zimní přípravu s týmem odstartoval minulý týden. „Máme za sebou první tréninky a teď nás každý víkend čeká zápas. Začínáme s Drnovicemi, následuje Kunštát, Jedovnice a Cetkovice,“ vypočítává.

Na čem chce v tréninku zapracovat? „Musíme se připravit především kondičně, aby kluci zvládli odmakat celých devadesát minut. Pak už to bude o taktické přípravě,“ objasňuje.

O cíli pro jarní část sezony má jasno. „Je to stoprocentně záchrana. Pokud se to povede, budeme spokojení,“ dodává.