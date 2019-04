Boskovice – Pro nestranného diváka bylo překvapivé, že do derby krajského přeboru fotbalistů Boskovice – Ráječko vložili více emocí hosté. Zatímco domácí tým je složený výhradně z hráčů tohoto regionu, v základní sestavě Olympie je skoro polovina hráčů z Brna a tam začínal a prakticky odehrál kariéru i trenér Martin Maša. Domácí Jan Havlíček je dokonce hrajícím koučem, takže na dění na hřišti mohl mít i praktický vliv. Jak šéfové laviček hodnotili zápas?

Jan Havlíček: „Bylo vidět, že Ráječko bylo hladovější po gólech. Bylo to opatrné utkání, nikdo nechtěl udělat chybu. My jsme v závěru udělali dvě a dvakrát jsme nechali lehce projít Dana Keprta. Nám to v poslední době nejede. Teď jde o to, abychom se poskládali, aby to v mužstvu zase začalo fungovat, nebo z boje o přední příčky brzy vypadneme.“