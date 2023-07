Na podzim se vrátil k tréninku a tvrdá dřina ho vynesla až do čela tabulky střelců A skupiny I. B třídy, kde se 24 trefami strávil zimní pauzu. Ve druhé půlce sezony k tomu útočník Tomáš Štafa přidal dalších 10 přesných zásahů a s náskokem sedmi branek uzmul pomyslnou korunu pro krále kanonýrů celé soutěže. „Na to, že jsem na jaře zase přestal trénovat, to není špatné,“ uvažuje čtyřiatřicetiletý kapitán rezervy Ráječka.

Útočník Tomáš Štafa (nalevo) je momentálně nejproduktivnějším hráčem napříč všemi krajskými soutěžemi na jižní Moravě. | Foto: Nikol Škvareninová

Přestože ve druhé polovině soutěžního ročníku jeho produktivita klesla, znovu si připsal veledůležité góly. Zařídil vítězství 1:0 ve Slavkově u Brna, vyrovnával na konečných 1:1 v duelu s Rudicí a dvěma brankami se podílel na výhře 3:2 proti Medlánkám. „To je sice pravda, ale kdyby mi kluci nenahráli, nezmůžu nic. Bez nich by to nešlo, úspěch je vždycky zásluha celého týmu. Třeba při vítězném gólu v Medlánkách jsem dostal balon naservírovaný až do prázdné branky,“ vyzdvihuje spoluhráče.

S těmi na podzim prožil raketový vzestup, když se béčko Ráječka jen pár měsíců po uhájení příslušnosti v A skupině I. B třídy vyšvihlo do jejího čela, kde také přezimovalo. „První polovina sezony se nám povedla, v té druhé to mohlo být lepší. Spoustu zápasů, které skončily těsným rozdílem, jsme měli zvládnout. Svou roli sehrálo i to, že nám nepomáhalo tolik kluků z áčka. Jedno utkání jsme dokonce kontumovali, protože nás nebylo dost,“ popisuje.

Statistiky si můžu navýšit, až když postoupíme, říká kapitán Zbrojovky Řezníček

Právě kontumaci na hřišti rezervy Kunštátu pět kol před koncem jen těžce kousal. „Naštvalo mě to, protože mi o kontumaci nikdo neřekl. Přijel jsem na zápas a byl jsem tam sám. Čekal jsem čtvrt hodiny, než dorazil náš vedoucí a řekl mi, že se hrát nebude,“ přibližuje.

V roli kapitána nakonec dovedl tým k pátému místu v tabulce. „Ve výsledku je to ale stejně jedno, když se přesouváme do třetí třídy,“ připomíná skutečnost, že Ráječko přenechalo na základě memoranda o spolupráci místenku v I. B třídě nově vzniklému B týmu Blanska a jeho rezerva se v nové sezoně představí v nejnižší okresní soutěži.

O plánovaných změnách se dozvěděl v závěru sezony. „Já osobně jsem to zjistil až na zápase v Drnovicích,“ zmiňuje duel, ve kterém béčko Ráječka padlo vysoko 1:9.

PODÍVEJTE SE: Bzenec zaskočil Blansko. Duel rozhodl dvěma góly Vaďura

Co na pád o dvě soutěže níž říká? „Je škoda, že jsme se snažili tak nějak zbytečně. Loni jsme vykopali záchranu, letos jsme se zvedli a teď jdeme do třetí třídy. Na druhou stranu – pro klub je asi dobře, že bude fungovat nějaká spolupráce. Při nejhorším se to zase vykope nahoru,“ zamýšlí se hráč, který v uplynulé sezoně naskočil do všech střetnutí B týmu a k tomu přidal deset duelů v dresu prvního mužstva Ráječka.

Po skončení soutěžního ročníku plánoval uzavřít hráčskou kariéru. „Už v zimě jsem říkal, že dohraju sezonu a končím. Po posledním zápase jsem dokonce vyhodil kopačky do koše,“ směje se.

Nakonec je ale vše jinak. „Pan Bláha (sportovní manažer klubu - pozn. red.) mě přesvědčil, ať si to ještě rozmyslím,“ objasňuje.

Cíle nového spolumajitele Zbrojovky: dvojnásobný rozpočet a nový stadion v Brně

Na novou sezonu se tak připravuje s A týmem Ráječka, který nastupuje v krajském přeboru. „Domluvili jsme se, že budu trénovat s áčkem a dál se uvidí,“ vysvětluje.

Zájem o něj byl v posledním roce i z jiných klubů. „Před sezonou mě chtěly Řečkovice, ale nestihli jsme přesun doladit. V zimě už jsem byl nejlepší střelec, tak mě nechtěl pustit klub. Já jsem ale stejně nějak zvlášť odcházet nechtěl. Celý život hraju v Ráječku, a tak tady nejspíš i skončím,“ dodává klubový patriot.