Třicetiletý kanonýr zaznamenal v úvodních sedmi zápasech dvanáct branek. „Loni jsem měl podobný vstup do sezony, ale poté se soutěže zastavily. Předpokládám, že se to už letos dohraje, tak doufám, že tabulku kanonýrů vyhraju. Jsem hodně soutěživý,“ uvedl Jarůšek, jenž si v minulosti zahrál třeba za Blansko.

Ve Vilémovicích má ke splnění svého cíle příhodné podmínky. Našlapaný mančaft nasázel v sedmi duelech čtyřiatřicet gólů a vyhřívá se na vedoucí příčce. Například poslední duel Vilémovic s Lipovcem skončil vítězstvím 8:4. „Náš trenér říká, že máme holandský styl. Nebráníme, jen útočíme. Dáme víc gólů, než dostaneme. Líbilo by se mi hrát proti naší obraně, naopak my to máme čím dál těžší. Každý si na nás chce vyšlápnout,“ pravil Jarůšek.

Soupeři si na něj už dávají pozor. „Na mě a na Petra Švancaru zkoušejí osobní obranu. Máme ale kvalitu i v záloze, takže to nakonec zvládneme,“ líčil zkušený forvard. Sázka na totální ofenzivu se tak zatím vyplácí. „Bavíme se o tom, kolik branek dostáváme. Když se vyhrává, tak je to v pohodě, ale pokud dvakrát nebo třikrát v řadě prohrajeme, atmosféra se změní,“ varoval Jarůšek.

Výhodou Vilémovic je ovšem velká zkušenost jejich hráčů. „Je skvělá šance být v týmu s takovými hráči. Petra Švancaru znám už ze svého angažmá v Blansku, Patrik Siegl je náš správný kapitán a Tomáš Polách je pan fotbalista. Dává naší hře myšlenku a bez něho jsme míň inovativní mužstvo. Má nadstandardní fyzický fond stejně jako Patrik. Švanci to uhrává především díky své šikovnosti,“ líčil Jarůšek.

Hvězdná jména v nejnižší krajské soutěži jsou ovšem některým lidem trnem v oku. „Občas je to zbytečně vyhrocené. Místo toho, aby byli lidi rádi, že přijedou kluci, kteří chtějí předvést dobrý fotbal, tak na ně třeba pokřikují, ať se vrátí do Brna. Klobouk dolů, že se kluci nenechají vyprovokovat a jsou profesionály,“ pravil vilémovický kanonýr.

Ačkoliv i on svým kvalitami přesahuje B třídu, je na této úrovni spokojený. „Kvůli práci a osobním prioritám už nikde výš hrát nechci. Nestojí mi za to obětovat fotbalu víc času než doteď,“ uzavřel Jarůšek.