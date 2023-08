Jen na jednoho hráče v minulém ročníku Bělehrádek nestačil. Kuřimský Petr Svoboda odskočil všem a s pětadvaceti góly si jasně uzmul korunu pro krále střelců. Se šestnácti přesnými trefami však kunštátský mladík bral druhé místo v tabulce kanonýrů. „Samotného mě to až překvapilo, jak se mi dařilo. Určitě to vyplývalo z toho, že jsme celkově hráli pěkný fotbal a chodili jsme do rychlých brejků, což mi sedí, protože jsem rychlostně založený hráč. Byla to hodně povedená sezona,“ líčí Bělehrádek.

Ten ze svého gólového apetitu nic neubral ani po letní pauze. Po čtyřech kolech má na svém kontě už tři branky a opět drží prozatímní druhou příčku v tabulce střelců. Na vedoucího Petra Musila z Kuřimi ztrácí jediný gól.

FOTO: Blansko dál tápe. Proti Startu pálilo šance a po prohře zůstává na spodku

Brankové příspěvky Bělehrádka navíc znamenají další povedený vstup Kunštátu do sezony, celek z Blanenska zatím navazuje na výborný minulý ročník, ve kterém byl v krajském přeboru nováčkem, a drží druhou příčku. „Po minulé sezoně, která byla naše první v krajském přeboru, jsme věděli, že nový ročník bude určitě těžší, protože soupeři na nás už budou připravení. Proto jsme hodně rádi za to, jak nám to zatím vychází,“ pochvaluje si jedenadvacetiletý fotbalista.

Zatím to i vypadá, že svěřenci kouče Vladana Horáka vyřešili největší nedostatek uplynulé sezony, kdy téměř nedokázali sbírat body na hřištích soupeřů. Nyní mají za sebou dva venkovní zápasy a hned z nich vydolovali čtyři body. „Byla to jedna z hlavních otázek, kterou jsme řešili po minulé sezoně. Věděli jsme, že nemůžeme jezdit na venkovní zápasy vystrašení, naopak jsme chtěli hrát jako doma, tedy od začátku presovat soupeře a předvádět naši hru. To se nám teď daří, snad to bude pokračovat,“ doufá Bělehrádek.

Tomu perfektně vyhovuje souhra v kunštátském útoku. Do Bohunic sice odešel Marek Sehnal, zůstal však Marek Štencl, který také pálí pravidelně. V minulé sezoně dal jedenáct branek, nyní stihl zatím dvě. „S Márou Štenclem spolu hrajeme už dlouho, perfektně se známe a jsme dobří kamarádi, takže si na hřišti umíme vyhovět. Z Bystřice nás nově doplnil Filip Adamec, který skvěle zapadl, protože je taky rychlostní typ, takže si myslím, že budeme jen lepší,“ předesílá.

Přestože díky neutuchající střelecké formě by o Bělehrádka mohl rychle být zájem i ve vyšších soutěžích, zatím se plně soustředí na kunštátské angažmá. „Jsem aktuálně spokojený v Kunštátu. Jsem ještě docela mladý, takže zatím vidím své cíle v Kunštátu, kde hodlám dál pomáhat rozvoji fotbalu,“ ujišťuje.

Kometa vedla o dvě branky, České Budějovice však přípravný duel obrátily

Těšit se tak může na první okresní derby sezony, Kunštát totiž v neděli od půl páté odpoledne přivítá na svém trávníku Ráječko, které je zatím dvanácté. „Jsme na utkání natěšení. Takové zápasy jsou vždy specifické, nikdo do nich nevstupuje jako favorit, v derby se všechny věci mažou,“ dodává Bělehrádek.