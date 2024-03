Hosté od prvních minut tvořili hru, míč měli mnohem častěji na kopačkách. Defenzivní val brněnského celku však překonali v minimu případů, naopak domácí hrozili z rychlých brejků. „Z naší strany to bylo špatné. Hodně jsme dominovali na balonu, ale to není vše, co chceme. Snažím se kluky vést k tomu, aby hráli kreativně, jen míče někam nenakopávali a nelétalo to vzduchem. Prostě aby je to bavilo. Vpředu teď ale máme problémy,“ podotýká osmačtyřicetiletý hráč.

V největší příležitosti Vilémovice napálily břevno, domácí zase nedokázali dovést do gólové tečky několik nadějně vypadajících brejků. Pětaosmdesát diváků tak nevidělo jedinou branku, oba celky se rozešly s bodem.

Pro Slovan remíza znamená, že se přiblížil předposledním Dobšicím na osm bodů, vidina záchrany je však stále hodně daleko.

Povedené výsledkové jaro zatím neprožívá ani klub z Blanenska, který se se ziskem jediného bodu ze dvou utkání propadl až na devátou příčku. „Klukům jsem ani po jednom zápase vlastně nic nevytkl, protože si myslím, že i proti Rájci jsme byli lepší mužstvo. Oba dosavadní soupeři na nás ale vyrukovali s hlubším blokem a čekali víceméně jen na brejky. S tím souvisí ta naše dominance na míči. Jsme za ni rádi, ale musíme zlepšit útočnou fázi,“ tuší Siegl.

Ofenzivní statistiky totiž Vilémovice dlouhodobě nemají dobré, drží je však málo inkasující obrana. „Když se podívám na tabulku, tak jsme pátý nejlépe bránící tým, zároveň jsme ale čtvrtý nejhůře útočící celek. To nás trápí. Jsem rád, že v zápasech nejsme horším mužstvem, ale určitě jsme po těch dvou kolech čekali víc bodů,“ dodává hrající kouč, který do obou jarních duelů nastoupil na pozici stopera.