Ten v zimní přestávce ani nepočítal s výraznými hráčskými změnami, nakonec je vše jinak. Situaci změnily dva odchody. „Přišli jsme o brankářskou dvojku, kterou jsme měli na hostování z Blanska. Kvůli studiu ale neměl tolik času, takže odešel do Lipovce, protože chtěl chytat tak maximálně okresní soutěže,“ vysvětluje funkcionář.

I druhá hráčská ztráta Vilémovic souvisí s defenzivou. „Odešel nám Ondra Školař, což je pro nás velká ztráta. Ze zdravotních důvodů musel přerušit kariéru, nemůže už dělat kontaktní sporty,“ nastiňuje Grégr.

Pravidelný účastník druhé nejvyšší krajské soutěže si rychle obstaral náhrady, do brány například přivedl Aleše Kořínka.

Jedenačtyřicetiletý gólman nasbíral ve zlínském dresu dvaatřicet prvoligových startů, následně ale pověsil kopačky na hřebík a propracoval se mezi českou golfovou špičku. „Přes deset let nechytal, říkal, že už je to dlouho, ale to se nezapomíná, je to jako s jízdou na kole. Gólmanská náhrada byla priorita, jeho příchod je super, máme teď dva vyrovnané brankáře,“ těší předsedu.

Ze třetiligových Bohunic pak do Vilémovic zamířil středopolař Ivan Lacko. „V záloze nastupoval Tomáš Polách, ale jako trenér Zbrojovky teď nemá čas. Proto jsme přivedli Adama,“ poznamenává Grégr.

Poslední vilémovická posila pak má pomoct vylepšit útočné statistiky. „Už na podzim jsem chtěl Michala Mlčouška, protože se snažím shánět kluky především z okolí Vilémovic. S Jedovnicí jsme se ale nedomluvili, protože byl jedním z jejích klíčových hráčů. Řekli jsme si ale, že když bude zachráněná a nebude bojovat o postup, tak nám ho pustí v zimě, což se taky stalo,“ vypráví.

Celek z Blanenska už v přípravě podstoupil tři kvalitní prověrky, nejprve zdolal Cetkovice 3:1, následně remizoval s Mutěnicemi 4:4. V pátek pak těsně podlehl Svratce Brno 0:1. „Zatím jsme spokojení. Mutěnice nám vyrovnaly v poslední minutě, ale o to úplně nešlo, pro nás je hlavní, že to byl vyrovnaný zápas. To stejné se Svratkou, která má silný tým, pocit z naší hry mám ale dobrý. V sobotu nás čeká generálka proti Ráječku, kterou odehrajeme v Blansku,“ vyhlíží Grégr další utkání.

V přípravě Vilémovice stihly i čtyřdenní soustředění v Mutěnicích, které bylo převážně herní a mělo pomoct i ke zlepšení koncovky, která klub trápí. „Ještě se na ni musíme zaměřit. Šance si vypracujeme, třeba proti Svratce jsme snad čtyřikrát šli sami na gólmana a nedáme branku. Mohl by pomoct i Matoušek, který je gólový hráč,“ zamýšlí se patriot fotbalu ve Vilémovicích.

Aktuálně sedmý tým tabulky A skupiny I. A třídy chce vyladit formu hned na začátek druhé části sezony, jaro totiž otevře domácím okresním derby s Rájcem-Jestřebí. „To bude teda důležitý začátek. Rájec před sezonou posílil, tipoval jsem ho jako černého koně, který bude bojovat o postup. Bohužel jim to nevyšlo, pořád si ale myslím, že špičku bude atakovat, trochu bychom jim to ale chtěli znesnadnit,“ předesílá Grégr.

Vilémovice i ve zbytku ročníku povede z trenérské pozice bývalý prvoligový hráč Patrik Siegl. „Nevěděl jsem, jak to s ním bude, protože na podzim povýšil ve Zbrojovce na kouče týmu do devatenácti let. Nakonec jsme to ale vyřešili, na tréninky ještě bude stíhat chodit,“ dodává.