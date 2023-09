Vilémovice vstoupily do druhé sezony v I. A třídě výborně, zatím ještě nenašly přemožitele a ztrácí pouhé dva body na vedoucí Kohoutovice. „Jsme samozřejmě spokojení, s takhle dobrým startem jsme ani nepočítali, deset bodů je velmi dobrý zisk. Loni jsme měli špatný podzim, ale jaro už bylo dobré, je poznat, že jsme se trochu otrkali. I. A třída má přece jen vyšší úroveň než I. B třída. Navíc se nám povedlo dotáhnout přestupy ofenzivních hráčů, kteří už náš dres dřív oblékali,“ těší Grégra.

Tomu udělalo radost hned úvodní kolo, ve kterém Vilémovice vyrazily k okresnímu derby na hřiště Rájce-Jestřebí. Po gólech Tomáš Crhonka a Tomáše Hegera hosté zvítězili 2:1. „To nám pomohlo, tam jsme hráli velice dobře takticky a ještě jsme neproměnili dvě velké tutovky,“ rekapituluje funkcionář.

Tím však výčet pozitiv končí. Celek z Blanenska provází velké zdravotní komplikace, se kterými se už delší dobu musí vypořádávat. „Hrajeme ve dvanácti třinácti lidech, protože máme strašně moc kluků na marodce, hned pět z nich je dlouhodobě zraněných. Dobrý úvod sezony je proto ještě cennější, navíc jsme i spokojení s předváděnou hrou. Nejsou to jen žádné náhodné výsledky,“ upozorňuje Grégr.

V sobotu míří Vilémovice na hřiště Zastávky, ke zraněným hráčům se však přidaly i další absence a svěřenci hrajícího kouče Patrika Siegla najednou neposkládají ani základní jedenáctku. „Zápas v Zastávce bude velký problém. Termín utkání se přesunul z odpoledne na dopoledne a čtyři naši hráči trénují mládež ve Zbrojovce, takže kvůli tomu na duel nedorazí. K tomu navíc přidejte těch pět zraněných. Budu muset nasadit kluky, kterým už je přes čtyřicet let a ani už nehrají,“ podotýká klubový předseda.

Celek z Blanenska žádal o odložení utkání, Zastávka však s takovou variantou nesouhlasila. Vilémovice tak alespoň narychlo přivedly jednu posilu. „Opravdu nám teče do bot, takže jsme ještě dotáhli přestup Tomáše Chuchmy z Valašské Polanky. Trénuje a bydlí v Brně, tak přešel k nám, ve čtvrtek jsme vše doladili,“ nastiňuje Grégr.

Chuchma se zařadil k dalším nováčkům ve vilémovickém dresu, kteří v létě účastníka druhé nejvyšší krajské soutěže posílili. „Získali jsme Ondřeje Havla z Bosonoh a Tomáše Crhonka z Vysočan. Natrvalo jsme pak přivedli Ríšu Sedláka, který u nás hostoval z Lipovce, nyní už je náš. Z blanenského dorostu pak přišel mladý gólman Adam Pernica,“ vyjmenovává patriot fotbalu ve Vilémovicích.

Naopak tři hráči vilémovický kádr po minulé sezoně opustili. „Z mužstva nám odešli Radek Randula, který zamířil do Ostrova, a Dominik Dinga, jenž přešel do Sloupu. S ním odešel i náš náhradní brankář David Paška. Lukáš Mareš ještě uvažuje o přesunu do Řečkovic, ale jsme nyní kvůli absencím v takovém průseru, že ještě uvidíme,“ dodává Grégr.