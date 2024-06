Dostali se do nezáviděníhodné pozice. Přestože rudičtí fotbalisté vybojovali v sobotu životně důležité tři body za domácí výhru 1:0 proti rezervě Svratky Brno, záchranu už nemají ve svých rukách. A jejich osud může být zpečetěn už ve čtvrtek. Pokud však Křenovice v dohrávce neporazí Bohdalice, rozhodne až napínavé poslední kolo. „Sestup by pro nás byl velkou ranou, ale všechno se dá přežít,“ podotkl rudický předseda klubu Jaromír Janíček.

Rudickým fotbalistům patří před posledním kolem A skupiny I. B třídy předposlední příčka. | Foto: Facebook TJ Sokol Rudice

Celek z Blanenska okupoval předposlední pozici už po podzimu a zatím se z ní nedokázal vyškrábat ani na jaře. Na dvanácté Křenovice aktuálně sice ztrácí jediný bod, klub z Vyškovska má však odehraný o zápas méně.

Pokud tak ve čtvrtek Křenovice doma naplno zabodují, nedostane už Rudice ani příležitost odvrátit smutný konec sezony. „Budeme fandit Bohdalicím, ale moc dobře tušíme, že jsme si to zavinili sami. Čebín je beznadějně poslední a my jsme s ním prohráli obě utkání, tam jsme ztratili hned šest bodů,“ kroutil hlavou Janíček.

Rudice hrála zápas o vše už v sobotu, tušila totiž, že pokud si chce udržet šanci na záchranu, musí doma porazit B tým Svratky Brno.

A úkol splnila, díky gólu Lukáše Černého ze 65. minuty zvítězila 1:0. „Získali jsme ještě šanci, je třeba ale říct, že Svratka přijela vlastně s dorostenci, protože má hodně zraněných hráčů. Výhra je ale samozřejmě dobrá, mohlo to být i klidnější, zase jsme nedali penaltu. Už jsem si říkal, že příště ji snad půjdu kopnout já,“ popsal s nadsázkou rudický předseda.

O to víc nyní celek z Blanenska mohou mrzet těsné prohry, kterých v ročníku nasbíral hned několik. „Třeba v domácím utkání s Křenovicemi vedeme po poločase 3:1, jenže pak nedáme penaltu a remizujeme. Klukům jsem říkal, že se snad bojí vyhrát, hodně to už bylo o hlavách. Šance jsme si vytvářeli, ale neproměňovali je,“ rekapituloval Janíček.

Pokud Sokol ve čtvrtek od Křenovic ještě dostane šanci zabojovat o záchranu, bude potřebovat v sobotu zvítězit na hřišti pátých Babic nad Svitavou. „Bude to bojovné utkání, s Babicemi je to takhle vždy. Oba týmy totiž vzájemný zápas vnímají skoro jako derby,“ předeslal rudický funkcionář.

Případný návrat do okresního přeboru po dvou letech by Rudici zabolel, v ideálním případě by však ihned chtěla zabojovat o postup. Znovu však v létě bude muset otevřít gólmanské téma. „Pokud opravdu spadneme, tak se pokusíme ihned vrátit, nebude to ale jednoduché. Budu totiž muset znovu shánět gólmana, Matušku totiž opět čeká operace, může být až rok bez fotbalu. Máme sice ještě Poláka, jenže jemu je už pětačtyřicet,“ doplnil Janíček.