K teprve jedenadvacetiletému fotbalistovi se ihned seběhli hráči z obou týmů, kteří jej udržovali při vědomí do příjezdu rychlé záchranné služby.

Téměř po hodině byl Bartoš převezen do nemocnice. „Má po operaci, ještě večer šel na sál. Po víkendu jej čeká nejspíš další operace, půl roku až rok bude bez fotbalu. Ale věříme, že se vrátí,“ doufal Bláha.

Hostující hráči byli ze smutné situace viditelně rozhození, sudí však duel ukončit nemohl. Záleželo proto na domluvě obou klubů. „Rozhodčí může utkání ukončit jen v případě úmrtí delegáta nebo hráče. Nechal to tedy na náš, Rajhradice hrát chtěly, my ne. S některými našimi hráči to otřáslo, chvílemi byli skoro na omdlení. Otevřená zlomenina, bylo to fakt škaredé,“ popsal ráječkovský funkcionář.

Rajhradice však zaujaly jasný postoj – v utkání chtěly pokračovat. „Je nám hrozně líto, že se něco takového stalo. Z naší strany ale proběhlo vše korektně. Pomáhali jsme při ošetřování, ihned jsme zavolali záchranáře, komunikovali jsme i s rodiči hráče, kteří dorazili na trávník. Po domluvě s rozhodčími jsem se snažil soupeři vysvětlit, že podle pravidel není důvod nepokračovat,“ rekapituloval rajhradický místopředseda klubu Robert Hájek.

Podle něj sehrála roli i našlapaná termínová listina Olympie, kterou příští středu čeká semifinále krajského poháru. „Kluci z Ráječka nám řekli, že kvůli poháru neví, kdy by utkání s námi mohli dohrát. Nebylo to žádné individuální rozhodnutí, šel jsem za všemi našimi hráči, kteří řekli, že utkání chtějí dohrát. Něco úplně jiného by bylo, kdyby zranění vzniklo vinou našeho fotbalisty. I rozhodčí nám sdělil, že není důvod k ukončení utkání,“ pokračoval Hájek.

Hosté se však rozhodli, že i přes vidinu následných sankcí zápas dohrávat nehodlají. „Jsem vděčný, že mužstvo ukázalo charakter. Čeká nás velká pokuta a asi i kontumace, ale zvítězila lidská solidarita,“ těšilo Bláhu.

Tomu se naopak vůbec nelíbilo počínání domácího celku. „Jsem velmi zklamaný z rajhradického jednání. Několikrát jsme soupeře prosili, aby se utkání odehrálo někdy jindy, protože hráči nejsou v rozpoložení na pokračování. Domácí to schytali i od diváků, emoce plály,“ nastínil sportovní manažer.

Svou roli sehrálo i to, že Ráječko podobný případ zažilo už před pár lety. Tehdy se utkání dohrávalo. „Bylo to v utkání proti Boskovicím, v době vážného zranění už ale bylo odehráno přibližně šedesát minut. Zbytek duelu už ale nabídl jen úplně bezkontaktní fotbal, nikdo neměl na pokračování myšlenky. Avizovali jsme to i nyní Rajhradicím, že utkání už nebude mít žádný náboj,“ doplnil Bláha.