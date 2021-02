Amatérské týmy totiž stále nesmějí hrát ani trénovat. „Tréninky i zápasy nám všem moc chybí. Mám výhodu, že mi jede fotbal v Blansku, ale pro kluky a lidi okolo klubu v Ráječku už je to dlouhé,“ uvedl jedenatřicetiletý obránce.

Od říjnového přerušení sezony trénovali fotbalisté Ráječka podle vlastního uvážení, od minulého týdne už mají předepsané individuální plány. „Nechtěl jsem kluky dlouhodobě svazovat individuálními plány, protože jsem tušil, že společná příprava jen tak nezačne. Teď už jedou podle instrukcí. Uvidíme, jak dlouho ještě budeme na společný trénink čekat,“ krčil rameny Buchta, jenž mužstvo přebral loni v létě.

Jak náročný dril svým svěřencům připravil? „Neřekl bych, že moc náročný. Trenér Pulpit nám v Blansku naložil mnohem víc,“ smál se odchovanec brněnské Zbrojovky.

K individuálnímu tréninku coby hráč přistupuje zodpovědně. „Pro mě to byla vždycky povinnost. Vnímám to tak, že pokud se mám někam posunout, musím makat a ideálně udělat i něco navíc. Současná situace buď v hráčích probudí vlastní iniciativu, zapracují na sobě a posunou se, nebo je to naopak zašlape. Kontrolovatelnost individuálního plánu pro trenéry v nižších soutěžích není moc velká,“ popsal lodivod Ráječka a zároveň opora druholigového Blanska.

Obě pozice zastává už déle jak půl roku a je nadmíru spokojený. „Na podzim mi všechno krásně navazovalo. Po dopoledním tréninku v Blansku jsem přejel do Ráječka a tam odtrénoval kluky. Domů jsem se sice vracel později, ale návaznost byla dobrá. Pokud se nekryjí termíny zápasů, je všechno bez problémů. Když dojde ke kolizi, máme nastavené, že priorita je Blansko,“ vysvětlil.

Na vytížení si zvykl

Na vyšší vytížení je zvyklý od začátku profesionální kariéry. „Teď je to ještě o trošku náročnější, protože do toho navíc podnikám. Při fotbalu jsem ale vystudoval vysokou školu a vždycky jsem k němu měl něco navíc. Jediné období, kdy jsem se soustředil jen na fotbal, bylo ve Zbrojovce. Jinak jsem se vždycky věnoval i něčemu dalšímu. Někdy je to náročné, ovšem mám to tak naučené,“ přiblížil Buchta.

V zimní pauze se mu povedlo do Ráječka přivést dvě posily. „Získali jsme kluky Pokorné (dvojčata Jan a Michal – pozn. red.) z Lelekovic. Viděli jsme je v přípravných zápasech i poháru a chtěli je přivést hned na jaro. V regionu o ně byl velký zájem, takže jsme rádi, že se rozhodli pro nás. Jsou velmi šikovní, krajský přebor nemusí být jejich strop,“ chválil své nové svěřence.

K prvnímu utkání po téměř pětiměsíční pauze se mají hráči aktuálně pátého Ráječka postavit 6. března na hřišti Boskovic. „Upřímně s dodržením plánovaného termínu moc nepočítám, ale budu moc rád, když se to povede. Situace je tak nepřehledná, že nikdo neví, co bude. Moc si přeju, abychom 6. března hráli, ale reálně si myslím, že to nevyjde,“ zamyslel se.

Před startem soutěže jsou podle něj potřeba alespoň tři týdny společného tréninku. „Ideálně pak měsíc, aby si tělo na zátěž zvyklo. Běhat a cvičit je úplně něco jiného, než absolvovat souboje na hřišti. Když budeme mít na trénink několik týdnů, vyvarujeme se zraněním způsobených skokem rovnou do ostrých zápasů,“ řekl Buchta.

O cíli pro jarní část sezony má jasno. „Chceme hrát fotbal, který se bude líbit, a rvát se o vršek tabulky. Neříkám, že je priorita postoupit, ale chceme se pohybovat do pátého místa a prezentovat takovou hrou, aby lidi mohli říct, že jsme měli na vítězství, i když to třeba bodově nevyjde,“ dodal.

MARKÉTA WEINLICHOVÁ