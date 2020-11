Jak se díváte na nynější situaci, kdy se nic nehraje?

Pro všechny je to jistě nepříjemná situace, spousta opatření a omezení. Bohužel. Ale musíme to respektovat. Doufám, že se to co nejdříve uklidní a všechny soutěže se opět rozběhnou.

Hráči v Boskovicích se teď připravují nějakým způsobem individuálně?

Žádný konkrétní individuální plán jsme od trenéra zatím nedostali, ale věřím, že každýz nás se individuálně připravuje, abychom se udrželi v kondici. Jelikož rozběh soutěže je v nedohlednu a bez nějakého pohybu by byl návrat hodně náročný.

Prošli někteří vaši spoluhráči onemocněním Covid-19?

Ano, po utkání s Bystrcí to na náš tým padlo, několik hráčů se necítilo dobře a mělo teploty. Vedení klubu ihned vše konzultovalo s hygienou a celý tým šel do karantény. Následně někteří hráči šli na testy a byli pozitivní, někteří zase ne. Důležité je, že všichni to přešli bez větších obtíži a jsme v pořádku.

Myslíte si, že se jarní část krajského přeboru a vůbec nižší fotbalové soutěže rozjedou?

Doufám v to, ale nikdo nevíme, co bude.

Bude problém naskočit po uvolnění všech opatření zase do nějakého režimu?

To určitě bude. Každý si teď zvykne na jiný režim a opět to nakopnout nebude jednoduché. Nicméně pokud se do té doby budeme nějak udržovat v kondici, o to bude návrat lehčí.

Jak trávíte čas v tomto období?

Chodím běhat a občas si jdu ven zacvičit, jinak se nic moc dělat nedá. Nejvíc času se snažím být se svou přítelkyní, které se během sezony tolik nevěnuji.

Jste spokojený s odehranými zápasy?

Musím přiznat, že se nám moc herně nedařilo. Moc jsem toho neodehrál, ze startu sezony jsem byl zraněný, takže jsem to viděl alespoň lépe ze střídačky. Jeden z povedených zápasů byl určitě v Bosonohách. Pak se nám vytratilo nasazení a důraz, bez toho to bohužel nejde.

Jak se vám hraje s posilami z Blanska Ondřejem Paděrou a Janem Minxem?

Oba to jsou skvělí fotbalisté a pro náš tým určitě velké posily. Ondra Paděra je zkušený hráč a na hřišti to prokazuje především přehledem a skvělými přihrávkami. Honza Minx je rychlostní typ hráče, který má skvělé zakončení oběma nohama.

Jak zapadly posily do vašeho mužstva?

V tomto ohledu nebyl určitě žádný problém. Zapadly, stejně jako zapadne každý hráč, který se nechová nějak egoisticky.

Jste spokojen s desátým místem v tabulce?

Určitě nejsem já, ani zbytek týmu. Bohužel náš herní projev se odrazil na počtu získaných bodů. Naše ambice jsou jistě mnohem vyšší.

Pokud se soutěže rozběhnou, na jakém místě by Boskovice měly skončit?

Byl bych rád, kdybychom skončili do pátého místa. To samozřejmě záleží jenom na nás, musíme o hodně přidat. Snad nám tahle pauza pomůže a na jaře soutěž chytneme mnohem lépe než teď.

Překvapuje vás umístění jiného mužstva v tabulce krajského přeboru?

Hodnotit někoho po odehraném devátém nebo desátém kole je možná trošku neobjektivní, přece jenom soutěž je do šesté pozice prakticky vyrovnaná. Nejspíš bych ale Krumvíř a Ratíškovice tak vysoko netipoval.

TOMÁŠ SRNSKÝ