Souboj kočky s myší to sice úplně nebyl, na povedený výsledek z domácího utkání s Vilémovicemi však fotbalisté Slovanu Brno navázat nedokázali. V sobotu před svými fanoušky přivítali druhého účastníka A skupiny I. A třídy z Blanenska, Rájci-Jestřebí podlehli 0:3. „Jakýkoliv jiný výsledek než výhra by byl zklamáním,“ přiznal hrající trenér hostí David Bednář.

Fotbalisté Rájce-Jestřebí (v zelenobílém) zvítězili na hřišti Slovanu Brno jasně 3:0. | Video: Deník/Jakub Tručka

Předzápasové předpoklady totiž mluvily jasně. Slovan je s pouhými sedmi body jasně poslední, Rájec-Jestřebí se snaží dohnat elitní trojku. Favorit svou roli potvrdil. „Padesát minut bylo solidních, pak se nám zranili klíčoví hráči a už jsme utkání jen dohrávali,“ mrzelo kouče brněnského celku Jana Pavlíka.

Taktiku domácích výrazně narušila už dvanáctá minuta. Slovan totiž hodlal vycházet z defenzivního bloku, do kterého by se hosté jen těžko dostávali, celek z Blanenska se však rychle ujal vedení. „Věděli jsme, že to bude o trpělivosti, ale naštěstí jsme vstřelili brzký gól, takže i soupeř musel útočit. Nebyl jen defenzivně zaparkovaný na vlastní polovině, i proto jsme se dostávali k dalším šancím,“ rekapituloval Bednář.

Slovan tak rychle přišel o naději, že by zopakoval minulý domácí výsledek. Před dvěma týdny umořil Vilémovice, se kterými remizoval 0:0. „Proti Vilémovicím nám taktika fungovala. I tentokrát to do prvního gólu jakžtakž vycházelo, ale prohrávali jsme docela brzo a od toho se vše odvíjelo,“ popsal Pavlík.

Hosté se dostávali i do dalších velkých šancí, dlouho je však všechny zahazovali. Uklidnění přinesla až šedesátá minuta, kdy se Rájec-Jestřebí dostal do dvougólového vedení. „Po první půli to klidně mohlo být 3:0, góly jsme ale přidali až po změně stran. Nakonec z toho byl docela jasný výsledek, i když rozdíl mohl být i vyšší. Odvezli jsme si ale tři body, což je hlavní, proti poslednímu Slovanu, který má jen sedm bodů, jsme jednoznačně chtěli vyhrát,“ ujistil hostující stratég.

Právě on upravil z poslední akce utkání pěknou střelou na konečných 3:0, Slovan si v ofenzivě nevypracoval téměř nic. „Musíme hrát na brejky. Jinak to s aktuálním kádrem, který máme k dispozici, není možné,“ povzdechl si lodivod brněnského klubu.

Jeho svěřenci zůstávají jasně poslední, Rájec-Jestřebí naopak napravil domácí porážku 0:2 s Tišnovem a dál může bojovat o dotáhnutí třetí příčky, na kterou aktuálně ztrácí šest bodů. „S Tišnovem se nám to nepovedlo, zápas se nám nevydařil výsledkově ani herně. Je to ale zatím jediná jarní prohra, navíc se soupeřem, který hraje o postup. Chtěli bychom vyhrávat vždy, ale s Tišnovem jsme na to neměli. Proti Slovanu už to bylo lepší,“ doplnil Bednář.