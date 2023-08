Dvojčata Pokorných byla od svého příchodu ofenzivními lídry, v uplynulé sezoně dohromady zapsala 22 gólů. I díky tomu si vysloužila přesun do divizní Velké Bíteše. „Ztráta to je, odešlo s nimi docela dost branek. Ale věřím, že to zvládneme i bez nich, kvalita kluků, které nyní máme, je velká. Pokorní si chtěli vyzkoušet vyšší soutěž, tak jsme jim v tom nechtěli bránit,“ popisuje Huška.

Náhradu za útočné duo si Ráječko vyhlédlo v Kuřimi. Dvojčata to sice nejsou, bratři ale ano – Olympii posílili sourozenci Matěj a Jonáš Morkusové. „Jsem s nimi zatím spokojený. Matěj se teda v přípravném zápase zranil, ale oba jsou to poctiví kluci, kteří hned zapadli do kolektivu a jeví se velice dobře,“ pochvaluje si ráječský lodivod.

Ten se musel vypořádat ještě s jedním odchodem, třetiligové Bohunice si totiž z Ráječka vytáhly Radka Součka. I proto účastník krajského přeboru stále plánuje další doplnění kádru, využít hodlá především nedávno uzavřenou spolupráci s Blanskem. „S ním řešíme další příchody, do konce týdne bychom měli být moudřejší,“ objasňuje Huška.

S pozměněným kádrem by Ráječko rádo útočilo na lepší výsledky, než kterých dosáhlo v minulé nepovedené sezoně. S konečným dvanáctým místem v klubu rozhodně nepanovala spokojenost. „Naše vedení má vždy ty nejvyšší cíle, ale o nich jsme se bavili i před minulým ročníkem, a jak to dopadlo. Já jsem v tom trochu střídmější, chci vyhrávat, a když chytneme začátek a získáme sebevědomí, tak se můžeme rovnat nejlepším týmům. Určitě bych chtěl hrát do šestého sedmého místa,“ předesílá stratég.

V přípravě Olympia odehrála dva zápasy, nejprve si poradila s Bystřicí 3:0, následně zdolala Pohořelice 4:1. V obou utkáních hrál hlavní roli Tomáš Štafa, který se prosadil vždy dvakrát. „Jsem spokojený s přístupem kluků – jak k tréninkům, tak k zápasům. Teď už jen ty dobré věci přenést do mistrovských utkání,“ přeje si Huška.

Ten i přes dvě vyšší výhry našel ve výkonu svých svěřenců jisté nedostatky. „Proti Pohořelicím jsem nebyl úplně spokojený s tím, jak jsme fungovali při držení balonu. Všechno jsme rychle hnali nahoru, chtěli jsme odkudkoliv vymýšlet finálky. Po zisku jsme hned hráli riskantní přihrávky, kvůli čemuž jsme zase rychle míč ztráceli. Chyběla nám trpělivost, byli jsme až moc hektičtí,“ hodnotí trenér.

Přípravných utkání měl celek z Blanenska odehrát dvojnásobný počet, dva zápasy však musel zrušit. Jednou neposkládalo dostatečný počet hráčů Ráječko, podruhé naopak soupeř. „To je hlavní věc, proč nejsem úplně spokojený. Jak je tentokrát příprava krátká, tak v ní tolik duelů není, proto zrušené zápasy nejsou úplně ideální. Třeba do duelu proti Moravským Knínicím jsme chtěli zapojit i kluky z béčka, soupeř ale volal, že jich je málo, takže se nahrálo,“ mrzí Hušku.

V neděli už na Ráječko čeká první mistrovský zápas, v prvním kole krajského poháru míří do Drnovic k souboji s místním celkem, který hraje A skupinu I. B třídy. Přístup hostujících fotbalistů by měl být stoprocentní. „Bereme to jako mistrovský zápas, který určitě chceme zvládnout. Hodláme se zase v poháru dostat co nejdál,“ připomíná Huška minulý ročník, ve kterém Ráječko vypadlo z krajského poháru až v semifinále.

O týden později už začíná sezona krajského přeboru, Ráječko na úvod v neděli 13. srpna míří do Ratíškovic. V následujícím kole zažije domácí premiéru, když hostí Krumvíř.