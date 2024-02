Kugler versus Kugler. I to mohl na trenérských postech nabídnout sobotní přípravný zápas, po konci Jana Kuglera už však Ráječko muselo řešit novou situaci. V prvním utkání po změně si s ní poradilo kvalitně. „Na vyložené šance byla Líšeň lepší, pro nás ale výsledek není úplně podstatný. Spíš jsme chtěli vidět, v jakém stavu jsou hráči. Kádr máme užší, bylo i vidět, že Líšeň má víc naběháno, i těsnou prohru ale bereme,“ podotkl ráječský sportovní manažer Marek Bláha.

Spokojenější tak po utkání mohl být kouč líšeňské rezervy Michal Kugler. Dlouho to tak ale nevypadalo, účastník krajského přeboru totiž první půli vyhrál 2:1. „Pro nás je líšeňský B tým tradiční soupeř, s Michalem Kuglerem se dobře znám, jsme kamarádi, takže jsem rád, že se nám podařilo se utkat. Byl to ideální protivník před začátkem jara, chtěli jsme se porovnat s ofenzivním týmem z vyšší soutěže, zápas nám vše splnil,“ těšilo Bláhu.

Líšeňský B tým tak svým příznivcům nabídl další vydatnou gólovou přestřelku. Před týdnem podlehl Blansku 3:6, tentokrát viděli diváci sedm branek. „Snažíme se vždy hrát ofenzivně, je to styl, který je nám asi nejblíž. Změnili jsme opět rozestavení, vrátili jsme se k formaci se třemi stopery, hráli jsme tedy 3-4-3 se třemi útočníky. Byl to styl minulého trenéra Jiřího Hušky,“ poznamenal ráječský funkcionář.

Na úvodní trefu domácích hráčů odpověděla Olympia dvěma góly, i po změně stran pokračovaly ofenzivní hody. Brněnský tým rozhodl vítězným gólem v samém závěru duelu. „Vlastně posledním útokem to Líšeň urvala. V šedesáté minutě jsme prostřídali, chtěli jsme totiž dát šanci i hráčům béčka, kteří s námi trénují. Kvalita nám trochu upadla a Michal Kugler na vývoj dobře reagoval, stáhl to vzadu na tři obránce, posílil útok a najednou už jsme dopředu nebyli nebezpeční,“ rekapituloval Bláha.

Na lavičce Ráječka se poprvé v roli hlavního kouče objevil Jiří Škaroupka, který na jaře mužstvo povede. „Je to dlouhodobý asistent všech dosavadních trenérů, který je z Ráječka a pohybuje se ve fotbale snad šedesát let. Vytvořili jsme takový trenérský triumvirát, Jiří bude stát při zápasech na střídačce jako hlavní kouč. S tréninky mu budou pomáhat Kuba Tenora, který je aktivní hráč áčka i béčka, a Michal Zouhar, jenž nastupuje na pozici záložníka,“ nastínil sportovní manažer.

Při utkání v Líšni si Olympia hodlala vyzkoušet i možnou posilu do útoku, vážné zranění však plány zhatilo. „Zkoušeli jsme Filipa Sznapku ze Svratky, postavou by se nám hodil. Při zápase v Líšni, kdy za nás hrál poprvé, si však natrhl vazy v kotníku, takže z toho taky sejde. Do jara tak jdeme vlastně beze změn, jen očekáváme, že se nám uzdraví Luboš Chloupek. Hrál dřív i vyšší soutěže, bude se vracet po problémech s kolenem,“ objasnil Bláha.

Ten věří, že ani zimní komplikace s trenéry a posilami mužstvo do zbytku sezony příliš neovlivní. „Máme vždy ambice hrát co nejvýš, musíme ale být realisté. První příčka je daleko, Kuřim sice taky bude ztrácet, ale hlavní je udělat nějaké body, abychom měli brzo jistou záchranu. Pak už to spíš budeme směřovat k příštímu ročníku, abychom byli sehraní a mohli útočit na nejvyšší příčky,“ předeslal.