„Každý trenér přichází do nového angažmá s nějakou vizí. Bratři Pokorní jsou kvalitní fotbalisti, ale mám rád, když hráči pečlivě a pravidelně trénují. To u nich před mým nástupem úplně nefungovalo. Chtěli si zkusit něco nového, tak jsme jim vyhověli. Budoucnost ukáže, pro koho to bylo dobře,“ podotýká Vašíček.

Náhradu Ráječko našlo v Třebíči a v Kuřimi, odkud přivedlo nadějné mladíky Michaela Klepárníka a Filipa Zavřela. Oběma posilám je devatenáct let. „Jsou to kluci, kteří chtěli v Ráječku hrát, za což jsem rád. Klepárník přišel z Třebíče, před tím ale několik let hrál za kluby z blanenského okresu, Zavřela jsem trénoval už v Kuřimi. Musí se otrkat, protože přišli z dorostu, nyní poznávají úroveň mužského fotbalu. Je to jen na nich a jejich chtíči,“ popisuje zkušený stratég.

Přípravu na nový ročník už má Olympia téměř za sebou, do páté ligy vstoupí sobotním zápasem na hřišti Krumvíře. „Trenéřinu dělám skoro dvacet let, vím, co příprava v nižších soutěžích obnáší. Kdo poctivě chodil na tréninky, tak odvedl dobrou práci a bude na sezonu připravený. Kdo z různých důvodů tolik nechodil, tak nebude úplně dobře nachystaný,“ předesílá Vašíček.

Ten může být spokojený s generálkou, Ráječko si v nedělním utkání prvního kola krajského poháru v poklidu dokráčelo pro postup na hřišti Podolí, kde zvítězilo 7:2. „Chtěli jsme to pojmout už jako mistrovský zápas, za odvahu a nasazení musím kluky pochválit. Na druhou stranu trenér nesmí být nikdy úplně spokojený, trochu mě mrzí, že jsme dostali dva góly. Byli jsme ale v zápase dominantní a ukázal se rozdíl mezi soutěžemi. Soupeř okolo šedesáté minuty odpadl,“ rekapituluje.

V nové sezoně bude Ráječko obhajovat pátou příčku, plánuje hrát aktivní fotbal. „Člověk má pátou ligu zmapovanou, jsem ale trenér, který spíš soupeři chce vnutit svůj herní styl. Je totiž těžké se na jednotlivé kluby připravit, často se děje, že ze základní jedenáctky někdo nečekaně vypadne. Není to jako v profesionálním fotbale,“ dodává Vašíček.