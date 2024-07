Dlouho jsem přemýšlet nemusel. Byli jsme v kontaktu prakticky od doby, kdy v Ráječku skončil ze zdravotních důvodů pan Kugler. Chtěl jsem ale dokončit práci v Kuřimi, proto jsme se domluvili na spolupráci až od nové sezony.

Našel jste v Ráječku to, co jste očekával, nebo vás něco překvapilo?

Byl jsem se na zápasy Ráječka několikrát podívat už v jarní části sezony, věděl jsem, jak hraje. Musím říct, že především práce bývalého trenéra Jirky Hušky je tam vidět, jde poznat dobrý rukopis. Tomu odpovídá i umístění v top pětce krajského přeboru.

Jak po deseti dnech letní přípravy hodnotíte ráječkovský kádr?

Mužstvo je v Ráječku už ustálené, člověk by ho chtěl okysličit, ale v dnešní době je těžké sehnat do klubů mimo Brno nové hráče. Je nějaký důvod, že se krajskému přeboru říká „šalinová liga“, brněnské celky si svoje kluky umí udržet. Jsem ale zvyklý pracovat s tím, co je. Nějaká posila třeba bude, ale není to jednoduché.

Zatím tedy v kádru nedošlo k žádné změně?

Zatím je to především o hledání. Možností by bylo hráče „ukradnout“ v červnovém období volných přestupů, což ale Ráječko nepraktikuje. Druholigové kluby čekají, až se ustálí prvoligové kádry, aby si mohly někoho přivést, my čekáme, až se ustálí mužstva ve třetí a čtvrté lize. Pak věřím, že se najdou hráči, kteří budou ochotní jít o soutěž níž, aby pravidelně nastupovali. Když se tak nestane, tak se nedá nic dělat, musíme si poradit s tím, co máme.

Proč si myslíte, že je stále těžší shánět posily do klubů z nižších soutěží?

V dnešní době by každý mladý kluk chtěl hned hrát první ligu. Takže místo toho, aby pravidelně nastupoval třeba v krajském přeboru a sbíral tam góly a asistence, tak raději ve vyšší soutěži leští lavičku.

Několikrát bylo zmíněno, že Ráječko do nové sezony vstoupí s většími ambicemi, jsou už tedy nastavené přesné cíle?

Na přesné cíle byste se musel zeptat spíše vedení klubu. Za mě je potřeba přivést pár nových hráčů a trošku vše konsolidovat. Kádr je relativně mladý, musí si sednout. Každý trenér samozřejmě chce vyhrávat a skončit první, vidím to ale tak, že zopakování pozice okolo pátého místa by bylo dobré. Co se nám povede navíc, je jen velké plus. S vedením jsme se ale o ambicích detailně nebavili.

Odehráli už jste i první přípravné utkání, ve kterém jste podlehli Kohoutovicím 0:1, jak jste zatím s přípravou spokojený?

Kluci pracují, jak si představuji, musím říct, že tréninková morálka je dobrá. V utkání se projevily četné absence na obou stranách, doplňovali jsme kádr i kluky z béčka. Bylo to spíš o tom dostat se do herního rytmu po třítýdenní přestávce.

První část přípravy poznamenaly i absence, je to komplikace?

Jsem trenér, který na to tolik nehledí. Je léto, což značí období dovolených, takže to respektuji, taková je dnešní doba. Dřív to samozřejmě bylo jinak, když jsem ještě byl aktivní hráč, tak si trenér vedl docházku na trénincích a fotbalistům, kteří neměli alespoň pětadevadesátiprocentní účast, vyhrožoval, že je pošle pryč. Dnes je to trochu jiné.

Příprava je letos opravdu krátká, věříte, že dokážete hráčům vštípit váš herní styl?

Samozřejmě, že tomu věřím. A použiju takový příklad, i kdyby se to nepovedlo, a měli jsme po deseti kolech třicet bodů, tak budu vypadat jako dobrý trenér. A platí to i naopak. Někdy je to taková alchymie, jestli si to sedne. První kola budou samozřejmě důležitá pro sebevědomí a podobně, ale na této úrovni už je to občas i trochu o štěstí. Člověk musí pracovat s tím, co je, bojovat a třeba to vyjde.