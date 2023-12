Do jarních bojů už se Ráječko vydá s novým koučem, trenér Jiří Huška totiž u týmu po dvou a půl letech končí. S pravidelným účastníkem krajského přeboru se rozloučil podařeným podzimem. „Rozdělil bych podzimní část na dvě poloviny. Tu první hodnotím dost negativně, nedařilo se nám zejména výsledkově. Druhá půlka ale byla hodně pozitivní, líbila se mi předváděná hra i výsledky, které se nám podařilo uhrát,“ hodnotí Huška.

V prvních týdnech sezony to přitom vypadalo, že Ráječko naváže na nepovedený podzim z minulého roku, po kterém přezimovalo ve spodku tabulky. „Nahrává to tomu, že se špatný úvod opět opakoval, ale netuším, čím to je. V letošní sezoně byly i zápasy v první polovině podzimu od nás docela dobré, jen se nám nedařilo dávat góly a zvládat zápasy výsledkově,“ rekapituluje stratég.

Polách bere Zbrojovku jako výzvu: Když se jí člověk bojí, je to velký průšvih

Úvodní prohry klubu z Blanenska navíc byly i trochu smolné, čtyřikrát v řadě totiž Ráječko padlo o jediný gól. „Je to spojené i s mladým věkem týmu, hlavně v první část se nám nedařilo zvládat vyrovnané zápasy, kdy to bylo o jednom gólu. Navíc jsme nezvládali udržet vzadu čisté konto,“ pokračuje Huška.

Pak ale jeho svěřenci zabrali, do konce podzimu už naplno nebodovali jen dvakrát. Olympia se nezalekla ani kuřimského lídra krajského přeboru, na jehož hřišti zvítězila 1:0.

Ohlasy po blanenské show: Šmicer je fanoušek hokeje, Horváth si dovolí i na ledě

Postupné šplhání tabulkou tak Ráječko zakončilo na šesté příčce, po patnácti kolech má třiadvacet bodů. „Ve druhé polovině podzimu, kdy jsme měli k dispozici všechny hráče, bylo vidět, jak se pozitivně projevovala šířka kádru. Když jsem do toho okolo šedesáté minuty sáhl a vystřídal dva tři hráče, tak bylo znát, že i z lavičky přišla kvalita a unavené soupeře jsme v závěru přehrávali,“ podotýká trenér.

Po náročném podzimu už má mužstvo volno, k přípravě na jarní odvety se poprvé sejde v lednu. V tu dobu už Ráječko povede nový lodivod.