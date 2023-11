Bývalý obránce ráječský fotbal pozvedl, v aktuální sezoně se svými svěřenci opět atakoval přední příčky nejvyšší krajské soutěže. Během podzimu ale dospěl k ráznému kroku. „Spouštěč přišel ode mě. Oslovil jsem vedení, že potřebuju pauzu,a domluvili jsme se, všichni mi vyšli vstříc. Mrzelo mě to, protože mě to s kluky bavilo, ale fakt cítím, že potřebuju chvíli klid,“ nastiňuje Huška.

Hlavní důvody jeho konce na ráječské lavičce jsou dva. „První je čas a druhý únava. Byť jsem v Ráječku byl jen dva a půl roku, tak si potřebuju od trénování chvilku odpočnout, takže teď minimálně půl roku určitě nikde koučovat nebudu,“ předesílá bývalý hráč Zbrojovky či Blanska.

Ráječko už zahájilo proces výběru jeho nástupce, zatím však jen probíhají některá jednání, žádné konkrétní jméno domluvené není. Celek z Blanenska má čas do ledna příštího roku, kdy se tým opět sejde k přípravě na druhou polovinu sezony.

Do ní Olympia vyrazíz první poloviny tabulky, do které ji dovedl i náročný trenérský styl Hušky. „Říkal jsem klukům, že jsme si vybrali tu složitější cestu v podobě toho, že jsem vyžadoval, abychom hráli pěknýa kombinační fotbal. Nemůžu za ně mluvit, ale měl jsem pocit, že je to i bavilo, jakým způsobem jsme hráli,“ hodnotí.

Ráječku se povedly především poslední podzimní zápasy pod taktovkou kouče Hušky, z osmi nedávných duelů hned šestkrát bralo všechny body. „Viděl jsem na hráčích obrovský pokrokv jejich technických i taktických dovednostech, postupně se naučili, jak je vhodné se chovat v různých herních situacích. Z tohoto pohledu to hodnotím hodně úspěšně,“ těší stratéga.

Po dvou a půl letech nyní Olympii čeká trenérská změna. „Chci klubu popřát jen to nejlepší. Ať se mu dál daří v mládeži a áčko hraje ve vrchní polovině tabulky,“ dodává Huška.