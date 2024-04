Přesvědčivé bylo především vítězství v Krumvíři, který v zimě výrazně posílil, na Olympii ale nestačil. Naopak v pátek mělo Ráječko i štěstí. „S výsledky jsme samozřejmě spokojení, i když předvedená hra nebyla vždy úplně nejlepší. Třeba utkání s Morendou bylo z kategorie šťastnějších. Hrálo se na těžkém terénu, foukal nárazový vítr, takže to byl bojovný zápas. Nehráli jsme svůj fotbal, ale dali jsme šťastný gól po standardce v závěru. Domácí ještě mohli srovnat, měli závar, ale branka z toho nebyla,“ rekapituluje sportovní manažer.

Do konce sezony ráječský A tým vede dlouhodobý asistent Jiří Škaroupka, Olympia už si ale našla kouče, který mužstvo převezme v létě.

Do Ráječka zamíří Petr Vašíček, který dříve vedl například Blansko ve třetí lize, naposledy se v Kuřimi věnoval mládeži. „Už jsme s ním v komunikaci a vše chystáme na začátek příští sezony. V ní hodláme čeřit vody na horních příčkách,“ předesílá Bláha.

Celek z Blanenska přitom po zimních peripetiích už chtěl jarní část sezony využít především jako přípravu na příští ročník. Zatím se mu ale nadmíru daří. „Jarní část sezony jsme určitě neodpískali. První místo je daleko, jsme realisté. Počítám s tím, že Kuřim jako velký favorit soutěže postoupí. Vždy chceme hrát naplno, především už si ale skládáme kádr pro příští ročník,“ podotýká funkcionář.

Přestože ještě před pár týdny vše nasvědčovalo tomu, že Olympia v zimě nepřivede jedinou posilu, nakonec kádr doplnila zajímavými jmény. „Některé hráče jsme přiváděli do B týmu, ale máme i zajímavé posily pro áčko. Jednou z nich je Filip Sznapka, což je talentovaný útočník. Je mladý a hlavně vysoký. Hřiště v Ráječku je menší, takže jsme potřebovali soubojového hroťáka, obecně je náš mančaft dost malý. Filip se zranil v přípravě, ale během pár týdnů by se měl vrátit,“ objasňuje Bláha.

Především však celek z Blanenska uvítal zpět jednu dobře známou tvář. Z hostování v divizní Velké Bíteši se vrátil Jan Pokorný, který ihned naskočil do základní sestavy.

Jeho dvojče Michal naopak v klubu nezůstal. „Pokorní si chtěli zkusit divizi ve Velké Bíteši, nehráli ale tolik, kolik by si představovali. Nyní se rozdělili, Michal zamířil na hostování do Lelekovic a Honza je u nás. Nechci to zakřiknout, ale Honzovi to svědčí víc, než když nastupoval s bráchou. Jsme rádi, že se vrátil, je to gólový hráč. Jen musí své šance proměňovat,“ poznamenává Bláha.

V neděli na Ráječko čeká šlágr dvacátého kola. Olympia totiž od půl páté odpoledne hostí v okresním derby Kunštát, který také oplývá výbornou formou, na jaře ještě neprohrál. „Bývá to vždy vyhecované utkání. Kunštát překvapil, má dobře složené mužstvo, takže očekáváme zajímavé utkání. Doufáme, že mu oplatíme podzimní porážku a budeme pokračovat v dobrých výsledcích,“ dodává.